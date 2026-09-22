Трамп заявил, что Путин хочет положить конец войне

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский одинаково стремятся как можно скорее положить конец войне в Украине. По его словам, сейчас настало время для мира из-за огромного числа человеческих жертв.

Об этом он сообщил во время краткого брифинга для журналистов в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Что сказал Трамп о готовности Путина завершить войну?

По словам главы Белого дома, сейчас настало время для мира из-за огромного количества человеческих жертв.

На вопрос о том, согласится ли глава Кремля встретиться с ним в Майами на саммите лидеров "Большой двадцатки", Трамп выразил сомнение относительно конкретного места, однако подчеркнул само стремление сторон к миру.

Я не знаю, согласится ли он встретиться в Майами, но он хочет положить конец войне. Они оба хотят положить конец войне,

– подчеркнул Дональд Трамп.

Американский президент добавил, что решительные шаги необходимы немедленно, ведь дальнейшая эскалация конфликта уносит слишком много жизней. "Пришло время. Очень много людей гибнет, и они этого не хотят", – отметил Трамп.

Заметим, что заявление прозвучало во время совместного с Владимиром Зеленским брифинга в Нью-Йорке. Стороны встретились, чтобы обсудить шаги по завершению войны.

Различные источники сообщали о возможности установления энергетического перемирия между Украиной и Россией до наступления зимнего периода. Это подчеркивали, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Марко Рубио.

При этом, спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва, мол, выступает не за временное перемирие с Украиной, а за так называемый "устойчивый мир".