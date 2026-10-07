Трамп заявил, что у него запланирован телефонный разговор с Путиным

Российский диктатор в среду, 7 октября, отмечает день рождения. Американский президент рассказал, что планировал позвонить по телефону.

Об этом американский президент отметил во время беседы с журналистами.

Что сказал Трамп?

В среду, 7 октября, американский лидер заявил, что у него запланирован звонок с российским диктатором. Трамп напомнил репортерам, что в этот день военный преступник Путин отмечает день рождения.

Также в день, когда российский диктатор отдал приказ ударить по жилому дому в Прилуках, где погибли 19 человек, а 55 получили ранения, президент США цинично пошутил.

Сегодня день рождения Путина. Уверен, вы это отпразднуете,

– заявил Трамп.

Американский лидер ранее говорил, что планировал поговорить с президентом по телефону. Он отмечал, что темой разговора должна быть не российско-украинская война, а ситуация с чумой в стране-агрессоре.

Трамп не считает, что чума в России может быть биологическим оружием. По словам президента США, Москва заявляет, что ситуация "полностью под контролем". Кроме того, американский лидер еще раз рассказал, что он "урегулировал 8 войн и еще одна на подходе".