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24 Канал Новости политики Трамп заявил, что у него запланирован телефонный разговор с Путиным
7 октября, 21:23
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Обновлено - 21:48, 7 октября

Трамп заявил, что у него запланирован телефонный разговор с Путиным

Даниил Жоров

Российский диктатор в среду, 7 октября, отмечает день рождения. Американский президент рассказал, что планировал позвонить по телефону.

Об этом американский президент отметил во время беседы с журналистами. 

Что сказал Трамп? 

В среду, 7 октября, американский лидер заявил, что у него запланирован звонок с российским диктатором. Трамп напомнил репортерам, что в этот день военный преступник Путин отмечает день рождения. 

Также в день, когда российский диктатор отдал приказ ударить по жилому дому в Прилуках, где погибли 19 человек, а 55 получили ранения, президент США цинично пошутил. 

Сегодня день рождения Путина. Уверен, вы это отпразднуете, 
– заявил Трамп. 

Американский лидер ранее говорил, что планировал поговорить с президентом по телефону. Он отмечал, что темой разговора должна быть не российско-украинская война, а ситуация с чумой в стране-агрессоре. 

Трамп не считает, что чума в России может быть биологическим оружием. По словам президента США, Москва заявляет, что ситуация "полностью под контролем". Кроме того, американский лидер еще раз рассказал, что он "урегулировал 8 войн и еще одна на подходе". 

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