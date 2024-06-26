Показали важную вещь: о чем свидетельствуют очередные громкие заявления Трампа о войне

Команда Трампа представила новый план прекращения войны в Украине. В нем, в частности говорится о том, что США не будут давать Украине оружие без мирных переговоров с Россией.

Хотя, есть и альтернативный вариант, при котором Украине наоборот дадут больше оружия. В эфире 24 Канала политтехнолог Борис Тизенгаузен проанализировал так называемый план прекращения войны в Украине, отметив несколько важных вещей.

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В чем заключается новый план Трампа

Советники Дональда Трампа опубликовали его план по завершению войны в Украине. Трамп, мол, планирует взяться за это еще до того, как потенциально снова станет президентом Соединенных Штатов Америки.

Поэтому Трамп хочет подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой. В случае отказа – он грозится перестать поставлять Украине оружие (напомним, в случае своего президентства). Россию привлекут гарантиями, что Украину не возьмут в НАТО. Зато в противоположном варианте – если уж Кремль не захочет идти на переговоры – тогда США, мол, усилят военную помощь Украине.

План, который появился в западных СМИ о том, как посадить Россию и Украину за стол переговоров очень похож на то, что когда-то уже говорил Трамп. Он же говорил, что за 24 часа может закончить войну. Но в этом плане границы 1991 года? Где в принципе поражение Путина, если ему отдать то, что он захватил сейчас?,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Бесспорно, такой вариант развития событий даст сигнал другим диктатурам, террористическим режимам, что можно захватывать чужие территории, нарушать международное право, ведь за это не будет никакого наказания. А если при этом у тебя еще и есть ядерное оружие – то можно делать вообще все, что заблагорассудится.

"С другой стороны, можно сделать еще один вывод из этого мирного плана. Оказывается, Украине таки можно дать больше оружия, преследуя собственные цели, но все же", – заметил политтехнолог.