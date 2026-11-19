Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что продажа американского вооружения в Европу приносит Соединенным Штатам значительную прибыль. По его словам, Вашингтон продает военное оборудование по полной стоимости без скидок.

В интервью телеканалу Fox News американский президент отметил, что европейские партнеры закупают технику преимущественно для последующей передачи Украине.

Что именно сказал президент США?

Думаю, они в основном передают ее Украине. Но мы ее продаем. Мы получаем полную цену, не даем скидок. Можно сказать, что мы зарабатываем на этом большие деньги. Мне все равно. Я этого не хочу,

– подчеркнул Трамп.

Война не оказывает прямого влияния на Соединенные Штаты

Глава Белого дома также подчеркнул, что развязанная Россией полномасштабная война против Украины не оказывает негативного влияния непосредственно на США.

Это на нас не влияет. На самом деле, пожалуй, можно сказать, что мы получаем за это полную цену. Мы не предоставляем скидок. Поэтому можно сказать, что мы на этом неплохо зарабатываем,

– заявил американский президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что У Соединенных Штатов и Китая достаточно рычагов влияния, чтобы заставить главу Кремля Путина остановить войну.