В інтерв'ю телеканалу Fox News американський президент зазначив, що європейські партнери купують техніку переважно для подальшого передавання Україні.

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Що саме сказав президент США?

Думаю, вони здебільшого передають її Україні. Але ми її продаємо. Ми отримуємо повну ціну, не даємо знижок. Можна сказати, що ми заробляємо на цьому великі гроші. Мені байдуже. Я цього не хочу– наголосив Трамп.

Війна не має прямого впливу на Сполучені Штати

Очільник Білого дому також підкреслив, що розв'язана Росією повномасштабна війна проти України не створює негативного впливу безпосередньо для США.

Це на нас не впливає. Насправді, мабуть, можна сказати, що ми отримуємо за це повну ціну. Ми не надаємо знижок. Тож можна сказати, що ми на цьому добряче заробляємо– заявив американський президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Сполучені Штати та Китай мають достатньо важелів впливу, аби змусити очільника Кремля Путіна зупинити війну.