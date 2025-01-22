Если бы Трамп хотел расширить территорию США за счет России – почему бы нет, – Зеленский

Владимир Зеленский прокомментировал намерения президента США Дональда Трампа расширить территорию Соединенных Штатов.

Об этом президент Украины высказался в Давосе во время встречи с представителями Международной медиарады 21 января, сообщает 24 Канал.

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"Если Трамп хочет расширить США за счет России – то почему нет?"

Президент Зеленский отвечал на вопрос о том, не является ли опасным сигналом заявление Трампа о намерениях расширить территорию США, учитывая то, что есть другие государства, которые это сделали.

Я очень осторожен, когда я не слышу какую-то конкретику, с которой я согласен или не согласен. По расширению Америки, честно говоря, это были общие слова у президента Трампа... Если у него идея расшириться за счет России, например, то почему нет?,

– высказался Зеленский.

По его словам, что касается других шагов по геополитике – сложно пока сказать. "Будут какие-то официальные конкретные вещи – мы так же будем официально конкретно говорить об этом", – добавил лидер Украины.