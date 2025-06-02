Трамп распространил теорию заговора о том, что Байдена на самом деле "клонировали"

Действующий президент США Дональд Трамп в субботу вечером поделился на платформе Truth Social сообщением, в котором утверждалось, что Джо Байден был якобы казнен в 2020 году. Вместо него сейчас якобы действуют "клоны" или "роботизированные существа".

Автором оригинального сообщения является анонимный пользователь, который регулярно публикует абсурдные теории заговора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Трамп распространил в соцсети теорию заговора о Байдене

Эту историю опубликовал анонимный пользователь с примерно 5 тысячами подписчиков, который известен регулярными публикациями абсурдных и бездоказательных конспирологических теорий. В его заметке говорилось о том, что настоящего Байдена давно нет, а общественность якобы вводят в заблуждение с помощью двойников или роботизированных копий "без души и ума".

Дональд Трамп распространил этот материал без комментариев или объяснений для почти 10 миллионов подписчиков своей страницы.

Как напоминает NBC News, подобные действия со стороны Трампа – не единичны. В прошлом он неоднократно распространял ложную информацию, в частности утверждение о фальсификациях на президентских выборах 2020 года, ставил под сомнение гражданство Барака Обамы, а также рассказывал о вымышленных случаях, в частности, что гаитянские иммигранты якобы "поедают домашних животных".

Конспирологические настроения были характерны и для окружения Трампа. Известно, что часть его соратников активно поддерживала или транслировала ложные утверждения о вакцинах, а также теории о так называемом "глубинном государстве". В частности, министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший продвигал опровергнутую идею, что вакцина против кори, паротита и краснухи может вызвать аутизм. Некоторые из руководства ФБР также заявляли, что эта структура якобы была использована администрацией Байдена и "глубинным государством" как инструмент политического давления на Трампа.