Дональд Трамп заявил, что Джо Байден не помешал строительству "Северного потока-2". Теперь Россия будет получать "миллиарды и миллиарды долларов".

Заявление Трампа

Выступая перед поклонниками в Аризоне, Трамп отметил, что остановил строительство газопровода. В то же время во время президентства Байдена "Северный поток-2" достроят в течение считанных месяцев.

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Трамп подчеркнул, что он предупреждал канцлера Германии Ангелу Меркель, что США тратят "миллиарды на защиту" Германии, а она "платит России миллиарды" за поставки газа.

По словам Трампа, нынешняя администрация США якобы богатеет за счет Китая. Именно поэтому сын президента Штатов Гантер Байден заявил, что его ноутбук взломали российские спецслужбы.

Он заявил, что это была Россия. Россия, как всегда. Обратили внимание, что это не Китай, а именно Россия? Это потому, что за счет Китая, а не за счет России они богатеют,

– подчеркнул Трамп.

Политик также отметил: он проводил гораздо более жесткую политику против России, в то же время при этом сохранял хорошие отношения с главой Кремля Владимиром Путиным.

Причастность России к победе Трампа

Газета Guardian опубликовала документы, которые якобы подтверждают: российская власть и лично Владимир Путин были заинтересованы в том, чтобы победу на выборах президента США в 2016 году одержал именно Дональд Трамп.

Прокремлевские политики вроде бы были убеждены, что именно правительство Трампа поможет обеспечить реализацию стратегических целей Москвы. В частности, путем "социального беспорядка" в США.

Во время специального заседания глава Кремля и его соратники приняли решение, что для победы Трампа необходимо приложить все возможные усилия.