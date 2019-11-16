Трамп и давление на Украину: американские СМИ выяснили новые детали
Президент США Дональд Трамп имел личную встречу с партнерами своего адвоката Рудольфа Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом в декабре 2018 года.
На этой встрече Трамп поручил Парнасу и Фруману давить на власти Украины, сообщает телекомпания CNN.
Знайте больше: Стенограмма первого разговора Трампа и Зеленского – полный перевод
Они должны были делать это, чтобы способствовать расследованию деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что встреча между Трампом, Парнасом, Фруманом и Джулиани состоялась в декабре 2018 года на вечеринке по случаю Хануки в Белом доме.
Впоследствии Парнас говорил своим доверенным лицам о том, что на встрече Трамп поручил ему и Фруману "секретную миссию". По его словам, она и состояла в давлении на украинскую власть.
По своей задумке, Трамп через Джулиани должен был передавать указания, а двое его партнеров должны были их выполнять.
Почему Трамп хотел расследования деятельности Джо Байдена?
Говорится о компании Burisma, к которой причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Ганте.
Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. Зарегистрирована на Кипри.Бильше о ней и причастность сына Байдена – тут.
Причем здесь Владимир Зеленский?
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента
президента США.