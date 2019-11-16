21:36
16 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР ЗЕЛЕНСКОГО И ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Трамп и давление на Украину: американские СМИ выяснили новые детали

      9 Читати новину українською
      Трамп лично поручал партнерам своего адвоката надавить на власть Украины / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп имел личную встречу с партнерами своего адвоката Рудольфа Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом в декабре 2018 года.

      На этой встрече Трамп поручил Парнасу и Фруману давить на власти Украины, сообщает телекомпания CNN.

      Знайте больше: Стенограмма первого разговора Трампа и Зеленского – полный перевод

      Они должны были делать это, чтобы способствовать расследованию деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

      Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что встреча между Трампом, Парнасом, Фруманом и Джулиани состоялась в декабре 2018 года на вечеринке по случаю Хануки в Белом доме.

      Впоследствии Парнас говорил своим доверенным лицам о том, что на встрече Трамп поручил ему и Фруману "секретную миссию". По его словам, она и состояла в давлении на украинскую власть.

      По своей задумке, Трамп через Джулиани должен был передавать указания, а двое его партнеров должны были их выполнять.

      Почему Трамп хотел расследования деятельности Джо Байдена?

      Говорится о компании Burisma, к которой причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Ганте.

      Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. Зарегистрирована на Кипри.Бильше о ней и причастность сына Байденатут. 

      Причем здесь Владимир Зеленский?

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента
        президента США.
      Умер российский политик Никита Исаев: был ли он "ручным оппозиционером" Кремля
      сегодня
      2285
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Телефонный разговор Зеленского и Трампа Расследования Дональд Трамп Новости США Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      сегодня , 21:00 Коломойський і його люди за "бабки" готові здати Україну Росії
      Віталій Шабунін 154
      Медіа під мікроскопом: як влада хоче контролювати ЗМІ
      сегодня , 20:41 Медіа під мікроскопом: як влада хоче контролювати ЗМІ
      Наталя Ромашова 116
      Який ринок землі пропонують "слуги народу": головні проблеми законопроєкту
      сегодня , 20:00 Який ринок землі пропонують "слуги народу": головні проблеми законопроєкту
      Анна Калюжна 143
      Как защитить себя от лекарственных фальсификатов
      сегодня , 19:04 Как защитить себя от лекарственных фальсификатов
      Максим Багрєєв 713
      Як вижити в офісі: поради для працівників та роботодавців
      сегодня , 16:00 Як вижити в офісі: поради для працівників та роботодавців
      Блог Соцмережі 528
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук