Трамп и давление на Украину: американские СМИ выяснили новые детали

Президент США Дональд Трамп имел личную встречу с партнерами своего адвоката Рудольфа Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом в декабре 2018 года.

На этой встрече Трамп поручил Парнасу и Фруману давить на власти Украины, сообщает телекомпания CNN.

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Они должны были делать это, чтобы способствовать расследованию деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что встреча между Трампом, Парнасом, Фруманом и Джулиани состоялась в декабре 2018 года на вечеринке по случаю Хануки в Белом доме.

Впоследствии Парнас говорил своим доверенным лицам о том, что на встрече Трамп поручил ему и Фруману "секретную миссию". По его словам, она и состояла в давлении на украинскую власть.

По своей задумке, Трамп через Джулиани должен был передавать указания, а двое его партнеров должны были их выполнять.

Почему Трамп хотел расследования деятельности Джо Байдена?

Говорится о компании Burisma, к которой причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Ганте.

Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. Зарегистрирована на Кипри.Бильше о ней и причастность сына Байдена – тут.

Причем здесь Владимир Зеленский?