Трамп і тиск на Україну: американські ЗМІ з'ясували нові деталі
Президент США Дональд Трамп мав особисту зустріч з партнерами свого адвоката Рудольфа Джуліані Левом Парнасом та Ігорем Фруманом в грудні 2018 року.
На цій зустрічі Трамп доручив Парнасу і Фруману тиснути на владу України, повідомляє телекомпанія CNN.
Знайте більше: Стенограма першої розмови Трампа і Зеленського – повний переклад
Вони повинні були робити це, щоб сприяти розслідування діяльності колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера.
Видання із посиланням на власні джерела зазначає, що зустріч між Трампом, Парнасом, Фруманом і Джуліані відбулася в грудні 2018 року на вечірці з нагоди Хануки в Білому домі.
Згодом Парнас говорив своїм довіреним особам про те, що на зустрічі Трамп доручив йому і Фруману "секретну місію". За його словами, вона і полягала у тиску на українську владу.
За своєю задумом, Трамп через Джуліані повинен був передавати вказівки, а двоє його партнерів повинні були їх виконувати.
Чому Трамп хотів розслідування діяльності Джо Байдена?
Мовиться про компанію Burisma, до якої причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Ганте.
Burisma Holdings – одна із найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Її засновник та кінцевий бенефіціар – Микола Злочевський. Зареєстрована на Кіпрі.Більше про неї і причетність сина Байдена – тут.
До чого тут Володимир Зеленський?
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.