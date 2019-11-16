Трамп і тиск на Україну: американські ЗМІ з'ясували нові деталі

Президент США Дональд Трамп мав особисту зустріч з партнерами свого адвоката Рудольфа Джуліані Левом Парнасом та Ігорем Фруманом в грудні 2018 року.

На цій зустрічі Трамп доручив Парнасу і Фруману тиснути на владу України, повідомляє телекомпанія CNN.

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Вони повинні були робити це, щоб сприяти розслідування діяльності колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера.

Видання із посиланням на власні джерела зазначає, що зустріч між Трампом, Парнасом, Фруманом і Джуліані відбулася в грудні 2018 року на вечірці з нагоди Хануки в Білому домі.

Згодом Парнас говорив своїм довіреним особам про те, що на зустрічі Трамп доручив йому і Фруману "секретну місію". За його словами, вона і полягала у тиску на українську владу.

За своєю задумом, Трамп через Джуліані повинен був передавати вказівки, а двоє його партнерів повинні були їх виконувати.

Чому Трамп хотів розслідування діяльності Джо Байдена?

Мовиться про компанію Burisma, до якої причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Ганте.

Burisma Holdings – одна із найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Її засновник та кінцевий бенефіціар – Микола Злочевський. Зареєстрована на Кіпрі.Більше про неї і причетність сина Байдена – тут.

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