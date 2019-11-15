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      Трамп предоставил республиканцам стенограмму первого телефонного разговора с Зеленским

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп показал нескольким сенаторам от Республиканской партии стенограмму первого разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

      Американский сенатор республиканец Кевин Крамер сообщил телеканалу CNN, что он и несколько сенаторов от партии присутствовали 14 ноября, на встрече с президентом в Белом доме.

      Интересно: Помощник Зеленского Ермак встречался с ексрадником Трампа: фотодоказательство

      Крамер рассказал, что во время встречи Трамп несколько раз ссылался на звонок с Зеленским. Потом он спросил сенаторов, не хотели бы они увидеть стенограмму. Дипломат отметил, что расшифровка разговора была короткой, то есть достигала примерно одной страницы сухого текста.

      Он также отметил, что текст разговора состоял из коротких реплик и именно в предоставленной Трампом стенограмме не вспоминалось о помощи или поддержке Украины со стороны США.

      Сенатор так описал содержание разговора:

      Трамп: "Поздравляю, вы провели отличную кампанию".

      Зеленский: "О, спасибо, господин президент, я с нетерпением жду сотрудничества с вами".

      Ранее Трамп уже заявлял, что готов опубликовать очередную стенограмму телефонных переговоров с Зеленским. Говорится о телефонном разговоре, во время которой американский лидер поздравил президента Украины с победой на выборах.

      Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.
      blog_ava
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      14 ноября
      2078
      Автор: Михаил Года
      Теги: Телефонный разговор Зеленского и Трампа Новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости политики
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