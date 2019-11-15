Трамп предоставил республиканцам стенограмму первого телефонного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп показал нескольким сенаторам от Республиканской партии стенограмму первого разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Американский сенатор республиканец Кевин Крамер сообщил телеканалу CNN, что он и несколько сенаторов от партии присутствовали 14 ноября, на встрече с президентом в Белом доме.

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Крамер рассказал, что во время встречи Трамп несколько раз ссылался на звонок с Зеленским. Потом он спросил сенаторов, не хотели бы они увидеть стенограмму. Дипломат отметил, что расшифровка разговора была короткой, то есть достигала примерно одной страницы сухого текста.

Он также отметил, что текст разговора состоял из коротких реплик и именно в предоставленной Трампом стенограмме не вспоминалось о помощи или поддержке Украины со стороны США.

Сенатор так описал содержание разговора:

Трамп: "Поздравляю, вы провели отличную кампанию".

Зеленский: "О, спасибо, господин президент, я с нетерпением жду сотрудничества с вами".

Ранее Трамп уже заявлял, что готов опубликовать очередную стенограмму телефонных переговоров с Зеленским. Говорится о телефонном разговоре, во время которой американский лидер поздравил президента Украины с победой на выборах.

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