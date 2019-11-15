Трамп надав республіканцям стенограму першої телефонної розмови з Зеленським
Президент США Дональд Трамп показав низці сенаторів від Республіканської партії стенограму першої розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.
Американський сенатор республіканець Кевін Крамер повідомив телеканалу CNN, що він та кілька сенаторів від партії були присутні 14 листопада, на зустрічі з президентом у Білому домі.
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Крамер розповів, що під час зустрічі Трамп кілька разів посилався на дзвінок із Зеленським, аж врешті запитав сенаторів, чи ті не хотіли б побачити стенограму. Дипломат відзначив, що розшифровка розмови була короткою, тобто сягав приблизно однієї сторінки сухого тексту.
Він також відзначив, що текст розмови складався з коротких реплік і саме в наданій Трампом стенограмі не згадувалося про допомогу чи підтримку України з боку США.
Сенатор так описав зміст розмови:
Трамп: "Вітаю, ви провели відмінну кампанію".
Зеленський: "О, дякую, пане президенте, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами".
Раніше Трамп уже заявляв, що готовий опублікувати чергову стенограму телефонних переговорів із Зеленським. Мовиться про телефонну розмову, під час якої американський лідер привітав президента України з перемогою на виборах.
Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.