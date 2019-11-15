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      Трамп надав республіканцям стенограму першої телефонної розмови з Зеленським

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп показав низці сенаторів від Республіканської партії стенограму першої розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

      Американський сенатор республіканець Кевін Крамер повідомив телеканалу CNN, що він та кілька сенаторів від партії були присутні 14 листопада, на зустрічі з президентом у Білому домі.

      Цікаво: Помічник Зеленського Єрмак зустрічався з ексрадником Трампа: фотодоказ

      Крамер розповів, що під час зустрічі Трамп кілька разів посилався на дзвінок із Зеленським, аж врешті запитав сенаторів, чи ті не хотіли б побачити стенограму. Дипломат відзначив, що розшифровка розмови була короткою, тобто сягав приблизно однієї сторінки сухого тексту.

      Він також відзначив, що текст розмови складався з коротких реплік і саме в наданій Трампом стенограмі не згадувалося про допомогу чи підтримку України з боку США.

      Сенатор так описав зміст розмови:

      Трамп: "Вітаю, ви провели відмінну кампанію".

      Зеленський: "О, дякую, пане президенте, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами".

      Раніше Трамп уже заявляв, що готовий опублікувати чергову стенограму телефонних переговорів із Зеленським. Мовиться про телефонну розмову, під час якої американський лідер привітав президента України з перемогою на виборах.

      Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
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      Рада проголосувала за Держбюджет на 2020 рік: основні цифри
      14 листопада
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Володимир Зеленський Новини США Телефонна розмова Зеленського і Трампа
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