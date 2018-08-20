Трамп заявил, что США не пойдут на уступки Турции

Президент США Дональд Трамп считает, что Турция делает ошибку, вводя соответствующие меры против Соединенных Штатов Америки, и заявил, что Вашингтон не намерен идти на уступки Анкаре.

Об этом он заявил в недавнем интервью.

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То, что делает Турция, на мой взгляд, очень грустно. Думаю, что они делают большую ошибку. Никаких уступок не будет,

– сказал Дональд Трамп.

При этом Трамп отметил, что его не волнует, как обострение отношений с Турцией может повлиять на экономическую ситуацию в других странах.

"Я не переживаю по этому поводу, совершенно не переживаю. Это то, что следует делать", – подчеркнул он.

Отношения Турции и США обострились в связи с решением Дональда Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20 процентов и 50 процентов соответственно.

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