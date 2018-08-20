Трамп заявив, що США не йтимуть на поступки Туреччині

Президент США Дональд Трамп вважає, що Туреччина робить помилку, вводячи відповідні заходи проти Сполучених Штатів Америки, і заявив, що Вашингтон не має наміру йти на поступки Анкарі.

Про це він заявив у недавньому інтерв'ю.

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Те, що робить Туреччина, на мій погляд, дуже сумно. Думаю, що вони роблять велику помилку. Ніяких поступок не буде,

– сказав Дональд Трамп.

При цьому Трамп зазначив, що його не хвилює, як загострення відносин з Туреччиною може вплинути на економічну ситуацію в інших країнах.

"Я не переживаю з цього приводу, абсолютно не переживаю. Це те, що слід робити", – наголосив він.

Відносини Туреччини та США загострилися у зв'язку з рішенням Дональда Трампа підвищити мита на імпорт алюмінію і сталі з Туреччини до 20 відсотків та 50 відсотків відповідно.

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