04:21
14 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии

      17 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото из открытых источников

      Соединенные Штаты Америки начинают вывод своего воинского контингента из Сирии, продолжая одновременную борьбу с боевиками террористической группировки "Исламское государство" в стране.

      Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

      Читайте также: США начали выводить военную технику из Сирии

      Приступаем к выводу военного контингента из Сирии, давно пора было сделать. Но при этом продолжаем атаковать остатки территориального халифата ИГ по различным направлениям,
      – написал Трамп.

      Он также добавил, что "Россия, Иран и Сирия получили больше пользы от длительного курса США на уничтожение ИГ в Сирии – настоящего врага". Трамп отметил что США также получили от этого пользу, однако сейчас пришло время вернуть военных домой.

      Почему США выводят свои войска из Сирии?19 декабря Президент США Дональд Трамп объявил, что военные его государства победили террористов "Исламского государства" в Сирии. Поэтому глава Белого дома отдал приказ вывести войска США из Сирии.

      Из-за решения Трампа с должности уволился представитель США в международной коалиции по борьбе с "Исламской государством" Бретт Макгерк. Таким образом он присоединился к министру обороны США Джеймса Мэттиса, который тоже уволился после решения президента.

      Теги: Исламское государство Война в Сирии Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве
      13 января , 22:19 Главные новости 13 января: пожар на химзаводе в Калуше, задержание похитителей мужчины в Киеве
      186
      Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко: топ-5 блогів тижня
      13 января , 22:00 Путін гострить кігті на Білорусь, муйбутнє попів РПЦ та "п'яний" Порошенко: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2190
      Самые смешные мемы недели: расписка за секс , 9 яиц России, 2 левые ноги премьера Австралии
      13 января , 20:01 Самые смешные мемы недели: расписка за секс , 9 яиц России, 2 левые ноги премьера Австралии
      743
      Увлекательное спасение туриста, Томос в Украине и новый закон о сексе – топ-5 видео недели
      13 января , 19:30 Увлекательное спасение туриста, Томос в Украине и новый закон о сексе – топ-5 видео недели
      105
      Сучасне кобзарство: історія унікального музиканта і майстра з Харкова
      13 января , 17:01 Сучасне кобзарство: історія унікального музиканта і майстра з Харкова
      Ukrainer 561
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Российские журналисты сконфузились с чествованием памяти Кастро
       28 ноября 2016 , 09:09 1
      О чем заявил Трамп во время Генассамблеи ООН: главные тезисы
       26 сентября 2018 , 00:36
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук