Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии

Соединенные Штаты Америки начинают вывод своего воинского контингента из Сирии, продолжая одновременную борьбу с боевиками террористической группировки "Исламское государство" в стране.

Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

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Приступаем к выводу военного контингента из Сирии, давно пора было сделать. Но при этом продолжаем атаковать остатки территориального халифата ИГ по различным направлениям,

– написал Трамп.

Он также добавил, что "Россия, Иран и Сирия получили больше пользы от длительного курса США на уничтожение ИГ в Сирии – настоящего врага". Трамп отметил что США также получили от этого пользу, однако сейчас пришло время вернуть военных домой.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 січня 2019 р.

Почему США выводят свои войска из Сирии?19 декабря Президент США Дональд Трамп объявил, что военные его государства победили террористов "Исламского государства" в Сирии. Поэтому глава Белого дома отдал приказ вывести войска США из Сирии.



Из-за решения Трампа с должности уволился представитель США в международной коалиции по борьбе с "Исламской государством" Бретт Макгерк. Таким образом он присоединился к министру обороны США Джеймса Мэттиса, который тоже уволился после решения президента.