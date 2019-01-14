Трамп заявив про початок виведення військ США з Сирії
Сполучені Штати Америки починають виведення свого військового контингенту з Сирії, продовжуючи одночасну боротьбу з бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава" в країні.
Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter.
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Приступаємо до виведення військового контингенту з Сирії, що давно пора було зробити. Але при цьому продовжуємо атакувати залишки територіального халіфату ІГ з різних напрямків,
– написав Трамп.
Він також додав, що "Росія, Іран і Сирія отримали найбільше користі від тривалого курсу США на знищення ІГ в Сирії – справжнього ворога". Трамп наголосив що США також отримали від цього користь, однак зараз настав час повернути військових додому.
Чому США виводять свої війська з Сирії?19 грудня президент США Дональд Трамп оголосив, що військові його держави перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії. Тож голова Білого дому віддав наказ вивести війська США з Сирії.
Через рішення Трампа з посади звільнився представник США у міжнародній коаліції щодо боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгерк. Таким чином він приєднався до міністра оборони США Джеймса Меттіса, який теж звільнився після рішення президента.