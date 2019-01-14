Трамп заявив про початок виведення військ США з Сирії

Сполучені Штати Америки починають виведення свого військового контингенту з Сирії, продовжуючи одночасну боротьбу з бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава" в країні.

Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter.

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Приступаємо до виведення військового контингенту з Сирії, що давно пора було зробити. Але при цьому продовжуємо атакувати залишки територіального халіфату ІГ з різних напрямків,

– написав Трамп.

Він також додав, що "Росія, Іран і Сирія отримали найбільше користі від тривалого курсу США на знищення ІГ в Сирії – справжнього ворога". Трамп наголосив що США також отримали від цього користь, однак зараз настав час повернути військових додому.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 січня 2019 р.

Чому США виводять свої війська з Сирії?19 грудня президент США Дональд Трамп оголосив, що військові його держави перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії. Тож голова Білого дому віддав наказ вивести війська США з Сирії.



Через рішення Трампа з посади звільнився представник США у міжнародній коаліції щодо боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгерк. Таким чином він приєднався до міністра оборони США Джеймса Меттіса, який теж звільнився після рішення президента.