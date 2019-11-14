Трамп записал видеообращение к народу США на фоне публичных слушаний об импичменте

Американский лидер считает, что все, что сейчас происходит в стране "самое большое мошенничество в истории американской политики".

В то же время Трамп в своей речи не затронул непосредственно слушания. Однако его заявление совпало с их проведением, на которых свидетели отметили давление администрации Трампа на Украину.

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Вместе с тем республиканцы настаивают на целесообразности и уместности расследований на которых настаивала администрация Трампа.

То, что сейчас происходит – это самое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше медицинское страхование, нивелировать ваши голоса на выборах, забрать вашу свободу, судей, которых вы поддерживаете, они хотят забрать все,

– заявил Трамп в видеообращении.

"They're trying to stop me, because I'm fighting for you. And I'll never let that happen." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ch0N1SWShe — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2019

Президент Соединенных Штатов призвал продолжать бороться за то, чтобы "осушить вашингтонское болото" (здесь говорится о преодолении коррупции в Вашингтоне).

Как никогда ранее, на кону – наша страна. Все очень просто: они пытаются остановить меня, я борюсь за вас, и я никогда этого не допущу,

– отметил глава Белого дома.

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