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      Трамп записал видеообращение к народу США на фоне публичных слушаний об импичменте

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Американский лидер считает, что все, что сейчас происходит в стране "самое большое мошенничество в истории американской политики".

      В то же время Трамп в своей речи не затронул непосредственно слушания. Однако его заявление совпало с их проведением, на которых свидетели отметили давление администрации Трампа на Украину.

      Важно: Военную помощь Украине замораживали по политическим причинам, – Пентагон

      Вместе с тем республиканцы настаивают на целесообразности и уместности расследований на которых настаивала администрация Трампа.

      То, что сейчас происходит – это самое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше медицинское страхование, нивелировать ваши голоса на выборах, забрать вашу свободу, судей, которых вы поддерживаете, они хотят забрать все,
      – заявил Трамп в видеообращении.

      Президент Соединенных Штатов призвал продолжать бороться за то, чтобы "осушить вашингтонское болото" (здесь говорится о преодолении коррупции в Вашингтоне).

      Как никогда ранее, на кону – наша страна. Все очень просто: они пытаются остановить меня, я борюсь за вас, и я никогда этого не допущу,
      – отметил глава Белого дома.

      Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.
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      Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      13 ноября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Дональд Трамп Новости США Новости политики Импичмент
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