Трамп записал видеообращение к народу США на фоне публичных слушаний об импичменте
Американский лидер считает, что все, что сейчас происходит в стране "самое большое мошенничество в истории американской политики".
В то же время Трамп в своей речи не затронул непосредственно слушания. Однако его заявление совпало с их проведением, на которых свидетели отметили давление администрации Трампа на Украину.
Важно: Военную помощь Украине замораживали по политическим причинам, – Пентагон
Вместе с тем республиканцы настаивают на целесообразности и уместности расследований на которых настаивала администрация Трампа.
То, что сейчас происходит – это самое мошенничество в истории американской политики. Демократы хотят забрать ваше оружие, ваше медицинское страхование, нивелировать ваши голоса на выборах, забрать вашу свободу, судей, которых вы поддерживаете, они хотят забрать все,
– заявил Трамп в видеообращении.
Президент Соединенных Штатов призвал продолжать бороться за то, чтобы "осушить вашингтонское болото" (здесь говорится о преодолении коррупции в Вашингтоне).
Как никогда ранее, на кону – наша страна. Все очень просто: они пытаются остановить меня, я борюсь за вас, и я никогда этого не допущу,
– отметил глава Белого дома.
Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.