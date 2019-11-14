Трамп записав відеозвернення до народу США на тлі публічних слухань щодо імпічменту
Американський лідер вважає, що все те, що зараз відбувається в країні "найбільше шахрайство в історії американської політики".
Водночас Трамп у своїй промові не зачепив безпосередньо слухання. Однак його заява збіглася з їх проведенням, де свідки відзначили тиск адміністрації Трампа на Україну.
Важливо: Військову допомогу Україні заморожували з політичних причин, – Пентагон
Разом з тим республіканці наголошують на доцільності та доречності розслідувань на яких наполягала адміністрація Трампа.
Те, що зараз відбувається – це найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи хочуть забрати вашу зброю, ваше медичне страхування, нівелювати ваші голоси на виборах, забрати вашу свободу, суддів, яких ви підтримуєте, вони хочуть забрати все,
– заявив Трамп у відеозверненні.
Президент Сполучених Штатів закликав продовжувати боротися за те, щоб "осушити вашингтонське болото" (тут мовиться про подолання корупції у Вашингтоні).
Як ніколи раніше, на кону – наша країна. Все дуже просто: вони намагаються зупинити мене, бо я борюсь за вас, і я ніколи цього не допущу,
– наголосив очільник Білого дому.
Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне
- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.