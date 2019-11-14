Трамп записав відеозвернення до народу США на тлі публічних слухань щодо імпічменту

Американський лідер вважає, що все те, що зараз відбувається в країні "найбільше шахрайство в історії американської політики".

Водночас Трамп у своїй промові не зачепив безпосередньо слухання. Однак його заява збіглася з їх проведенням, де свідки відзначили тиск адміністрації Трампа на Україну.

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Разом з тим республіканці наголошують на доцільності та доречності розслідувань на яких наполягала адміністрація Трампа.

Те, що зараз відбувається – це найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи хочуть забрати вашу зброю, ваше медичне страхування, нівелювати ваші голоси на виборах, забрати вашу свободу, суддів, яких ви підтримуєте, вони хочуть забрати все,

– заявив Трамп у відеозверненні.

"They're trying to stop me, because I'm fighting for you. And I'll never let that happen." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ch0N1SWShe — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2019

Президент Сполучених Штатів закликав продовжувати боротися за те, щоб "осушити вашингтонське болото" (тут мовиться про подолання корупції у Вашингтоні).

Як ніколи раніше, на кону – наша країна. Все дуже просто: вони намагаються зупинити мене, бо я борюсь за вас, і я ніколи цього не допущу,

– наголосив очільник Білого дому.

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