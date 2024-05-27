Трампа на съезде Либертарианской партии назвал Байдена "тираном": его освистали

Кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа освистали на съезде Либертарианской партии. Это произошло после того, как он назвал своего оппонента Джо Байдена "Тираном".

Бывшего президента США Дональда Трампа несколько раз освистали во время его выступления на национальном съезде Либертарианской партии, который состоялся 25 мая. Кроме этого, из толпы также выкрикивали оскорбления.

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Трамп встретился с недоброжелателями

Когда Трамп вышел на сцену, некоторые насмехались, но также там были и его сторонники, одетые в шляпы и футболки с надписью "Make America Great".

Это был редкий момент, когда Трамп встретился лицом к лицу с открытыми недоброжелателями. Это необычно для человека, который привык устраивать митинги перед толпами своих сторонников.

Либертарианцы скептически настроены к Трампу. Бывшие и президент США попытался разрядить атмосферу и пошутить. Он сказал, что если бы не был либертарианцем раньше, то точно стал бы им сейчас.

Трамп похвалил "ожесточенных борцов за свободу в этой комнате". После этого он назвал действующего президента Джо Байдена "тираном" и "худшим президентом в истории Соединенных Штатов". В ответ на это часть слушателей закричали: "Это ты".

Трамп продолжил свою речь, заявив, что он пришел, чтобы "протянуть руку дружбы", выступая против Байдена. Известно, что одного человека, который держал табличку с надписью "Никаких диктаторов-подражателей!" оттащила охрана.

Трамп отреагировал на оскорбления и сказал либертарианцам, что они "не хотят выиграть", а хотят "получать свои 3%" каждые четыре года.

Отметим, что Либертарианская партия США является крупнейшей из так называемых "третьих партий".

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