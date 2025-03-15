Трамп случайно получил по лицу микрофоном: курьезное видео

Президент США Дональд Трампа снова попал в курьезный случай. Во время общения с журналистами его случайно ударили микрофоном.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Fox News.

Смотрите также "Демократия должна умереть"․ Кем вдохновляется Трамп и почему воплощает идеи темного философа Ярвина

Трампа ударили по лицу: как это было

Журналистка пресс-пула Белого дома случайно ударила микрофоном в лицо президенту США, когда он слушал вопрос другой представительницы прессы о Секторе Газа. Трампу, очевидно, это не очень понравилось, однако он собрался и ответил с юмором.

Трамп заявил, что корреспондентка только что смогла "прорваться на телевидение" и "сделать большую новость". "Вы это видели?", – сказал он.

Трампа ударили микрофоном: смотрите видео

К слову, Трамп часто любит "пошутить". Недавно президент США сказал, что обещая завершить войну за 24 часа он "высказался несколько саркастично". "На самом деле я имел в виду, что стремлюсь решить этот вопрос, и верю, что мне это удастся", – добавил Трамп.