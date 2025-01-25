Трамп может сделать выгодное предложение Ким Чен Ыну: что он потребует взамен

В ближайшее время Дональд Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном. Это стало бы важным событием, ведь у лидера США есть что предложить главе КНДР, чтобы получить собственную выгоду.

Кореевед, председатель общества Украина – КНДР Николай Полищук рассказал 24 Каналу, что Трамп способен на довольно неординарные поступки. Во времена правления Джо Байдена деятельность американцев в Северной Корее была запущена.

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"Ким Чен Ын почувствовал, что у него развязаны руки, и начал сотрудничать с Россией – северокорейские войска воюют с украинскими солдатами в Курской области", – сказал он.

Влияние США на КНДР

По словам Николая Полищука, очень много конфликтов начались с того, что Соединенные Штаты Америки отказались от своей роли "мирового полисмена".

Трамп, вероятно, хочет исправить эту ситуацию. Кореевед предположил, что лидер США имеет целью последовательно изъять из активной политической деятельности всех потенциальных союзников Китая.

Трамп может предложить Ким Чен Ыну если не союз с США, то ослабление зависимости от Китая. Поэтому вероятный визит в КНДР надо рассматривать в контексте корейского-китайских отношений,

– подчеркнул Полищук.

Однако, по его мнению, есть вариант, что случайным следствием такой встречи может стать уменьшение активности северокорейских солдат на украинском фронте.

Что захочет Ким Чен Ын от Трампа

Также есть предположение, что Дональд Трамп может договориться с Ким Чен Ыном, чтобы тот прекратил поставки оружия России.

Важно! Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Россия критически зависит от артиллерийских боеприпасов из КНДР, которые сейчас составляют до 70% на отдельных направлениях. Если удастся сорвать сотрудничество между этими странами, агрессорка столкнется с серьезными проблемами, ведь ее военно-промышленный комплекс не справляется с потребностями интенсивной войны.

Николай Полищук отметил, что у президента США, однозначно, есть какие-то рычаги влияния на главу Северной Кореи, ведь после последней встречи с Ким Чен Ыном тот временно прекратил свою воинственную риторику.

Каким-то образом Трампу удалось повлиять на него. Поэтому и сейчас есть такая возможность,

– отметил кореевед.

Он отметил, что лидеру КНДР нужно иметь деньги для поддержки своего режима и гарантии, что Южная Корея не будет пытаться создать внутреннюю нестабильность. Он, вероятно, будет торговаться по этому поводу с Трампом.