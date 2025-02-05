Конгрессмен США хочет объявить импичмент Трампу: в чем на этот раз обвиняют политика

Конгрессмен из Демократической партии Эл Грин предложил объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Причиной стали планы политика взять "под контроль" сектор Газы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill. Отмечается, что соответствующее заявление Грин сделал во время заседания палаты 5 февраля.

Читайте также Сектор Газа – руина: что задумал Трамп и куда хочет выселить 2 миллиона палестинцев

Трампу могут снова объявить импичмент

Конгрессмен Эл Грин инициировал процедуру импичмента и обвинил Трампа в "коварных действиях".

Движение по импичменту президента началось. Я встаю, чтобы объявить, что подаю статьи об импичменте против президента за предложенные коварные действия и совершенные коварные действия,

– заявил он.

Дональд Трамп 4 февраля публично признал, что планирует превратить Сектор Газы в "ближневосточную ривьеру". Президент США также намекает, что предварительно хочет переселить оттуда палестинцев.

Эти предложения Трампа ожидаемо раскритиковала Демократическая партия США – в частности Эл Грин назвал идею "этнической чисткой".

Этническая чистка – это не шутка, особенно когда она поступает от президента Соединенных Штатов, самого влиятельного человека в мире, когда он имеет способность совершенствовать то, что он говорит, этническая чистка в Газе – это не шутка, и премьер-министру Израиля должно быть стыдно, зная историю своего народа,

– объяснил конгрессмен.

К слову, идею превращения Сектора Газа в "первоклассный объект недвижимости" Трамп якобы обсуждал с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Подобные идеи американский президент высказывал и в отношении Одессы и Северной Кореи, рассматривая их перспективы для развития недвижимости.