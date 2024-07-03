В сентябре американский политик уже придет в суд как кандидат в президенты от республиканцев. Кстати, 27 июня состоялись дебаты Байдена и Трампа.

Смотрите также Нерасширение НАТО на Восток и часть земель Украины Путину, – Politico написало о планах Трампа

Трампу вынесут приговор только в сентябре

Вынесение приговора Дональду Трампу по уголовному делу, связанному с выплатами бывшей порнозвезде Сторми Дэниелс, отложили до 18 сентября,

– сообщило издание.

Ведь судья Хуан Мерчан перенес дату вынесения приговора, чтобы взвесить доводы 45 президента США о том, что он должен был быть защищен от судебного преследования в соответствии с постановлением Верховного суда о том, что президенты не могут подвергаться уголовному преследованию за официальные действия.

Кстати, суд постановил, что частичный иммунитет Трампа против юридического преследования распространяется только на его действия в рамках должностных обязанностей, однако не на частные поступки.

Справка. Ранее вынесение приговора назначили на 11 июля – за несколько дней до начала Национального съезда Республиканской партии в Милуоки, который состоится 15 июля.

Кстати, 30 мая присяжные Манхэттена признали Трампа виновным в фальсификации деловых документов, чтобы скрыть то, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 000 долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

Деньги заплатили за то, чтобы она молчала о вероятной сексуальной связи с Трампом на благотворительном гольф-турнире в 2006 году. Молчать актриса должна была до завершения выборов 2016 года, на которых Трамп победил Хиллари Клинтон.