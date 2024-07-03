У вересні американський політик вже прийде до суду як кандидат у президенти від республіканців. До речі, 27 червня відбулись дебати Байдена і Трампа.

Дивіться також Нерозширення НАТО на Схід та частина земель України Путіну, – Politico написало про плани Трампа

Трампу винесуть вирок тільки у вересні

Винесення вироку Дональду Трампу у кримінальній справі, пов'язаній з виплатами колишній порнозірці Стормі Деніелс, відклали до 18 вересня,

– повідомило видання.

Адже суддя Хуан Мерчан переніс дату винесення вироку, щоб зважити доводи 45 президента США про те, що він мав бути захищений від судового переслідування відповідно до ухвали Верховного суду про те, що президенти не можуть зазнавати кримінального переслідування за офіційні дії.

До речі, суд ухвалив, що частковий імунітет Трампа проти юридичного переслідування поширюється лише на його дії в рамках посадових обов'язків, проте не на приватні вчинки.

Довідка. Раніше винесення вироку призначили на 11 липня – за декілька днів до початку Національного з'їзду Республіканської партії до Мілуокі, який відбудеться 15 липня.

До речі, 30 травня присяжні Манхеттена визнали Трампа винним у фальсифікації ділових документів, щоб приховати те, що колишній адвокат Трампа Майкл Коен заплатив 130 000 доларів порноактрисі Стормі Деніелс.

Гроші заплатили за те, щоб вона мовчала про ймовірний сексуальний зв'язок з Трампом на благодійному гольф-турнірі у 2006 році. Мовчати акторка мала до завершення виборів 2016 року, на яких Трамп переміг Хілларі Клінтон.