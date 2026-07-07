Надежды оказались тщетными: в ОПУ объяснили, почему сотрудничество Трампа с Путиным в настоящее время не имеет перспектив

Позиция Дональда Трампа в отношении войны в Украине время от времени менялась под влиянием тех или иных обстоятельств. В частности, он неоднократно подыгрывал России. Однако сегодня для США было бы целесообразнее пересмотреть такую политику в отношении Кремля.

Об этом в беседе с 24 Каналом подчеркнул советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что контакты с Россией крайне негативно сказываются на репутации Дональда Трампа. В то же время сотрудничество с Украиной имеет много преимуществ.

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Украина знает, как вести переговоры с Трампом, чтобы убедить его

Подоляк пояснил, что с институциональной точки зрения Трампу совершенно невыгодно продолжать использовать пророссийскую риторику. Это не имеет смысла именно из-за бизнес-соображений. У него были определенные надежды на то, что США и Россия смогут реализовать крупные бизнес-проекты.

Но все это фикция. Россия на сегодняшний день не имеет никаких возможностей создавать крупные проекты. Она испытывает дефицит, и он будет только расти,

– уверен он.

Это даже не вопрос мифической глобальной репутации. По мнению советника ОПУ, это вопрос конкретных электоральных рейтингов, контроля над Конгрессом или Сенатом со стороны Республиканской партии.

Для Трампа сегодня очевидно, что с Путиным связаны только негативные моменты с точки зрения получения политической, деловой и репутационной выгоды. Поэтому Соединенным Штатам продолжать договариваться с Кремлем на его же условиях не имеет никакого смысла,

– отметил он.

Настроения Дональда Трампа, действительно, быстро меняются. Однако, по мнению Подоляка, важно понимать: если во время переговоров предложить ему что-то, что президент США воспримет как положительный момент именно для себя, что принесет ему очки и новые возможности, то тогда с ним реально договориться о многих вещах. Поэтому Украина приходит сегодня на переговоры с американцами, имея конкретные модели.

Подоляк объяснил, почему Трампу невыгодно сотрудничество с Россией: смотрите видео

Киев, по словам советника ОПУ, всегда предоставляет факты: что происходит на линии фронта, в глубоком тылу России, какова ситуация с российской нефтяной промышленностью. Эти факты затем дополнительно проверяются разведывательным сообществом Соединенных Штатов.

Украина рассказывает, как нужно выходить из этой ситуации, как нужно завершить активную фазу войны, какие могут быть сценарии, кто какую роль должен выполнять и почему США должны в этом доминировать. Киев заявляет, что готов быть партнером Вашингтона в соответствующих отраслях – дроновой, радиоэлектронного подавления и т. д. И в то же время Украина хочет быть союзником в рамках условного партнерства с НАТО,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Он добавил, что все предложения Украины являются позитивными как для самого Трампа, так и для Соединенных Штатов. При этом все, что предлагает или делает Россия, крайне негативно сказывается на американском лидере и на перспективах США как доминирующего центра.

Напомним, что президент Украины после телефонного разговора с Дональдом Трампом заявил, что американский лидер изменил свое отношение к войне. По словам Зеленского, президент США "хочет быть там, где есть успех", и это связано, в частности, с приближением выборов, а также с верой Трампа в то, как "можно закончить эту войну".