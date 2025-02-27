России уже нечем воевать: Кремль хочет захватить территории "дипломатическим" путем

Соединенные Штаты Америки активно взялись за ведение переговоров с Россией и Украиной о прекращении боевых действий. Российская сторона вроде бы выражает заинтересованность в этом, однако таким образом Владимир Путин может скрывать свои реальные намерения.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Канала, что кремлевский диктатор недавно заявил, что Россия не против сохранения суверенности Украины, как государства. Удивительно, но его риторика внезапно изменилась.

Смотрите также ВСУ наступают под Покровском и вышли из окружения: как изменилась линия фронта через неделю

Чего стремятся власти России

Валерий Клочок заметил, что не все сторонники Путина соглашаются с смягчением риторики по отношению к Украине. Однако кремлевский диктатор вместе с частью политиков, вероятно, стремится к восстановлению внешнеэкономических связей с миром и снятию санкций.

Я считаю, что в Кремле произошли изменения по предложению американцев, связанных с возможностью возвращения России на мировую арену. Но есть условие– прекращение войны. Трамп не случайно сказал, что отменит санкции, однако война должна завершиться,

– отметил он.

Встречи представителей США и России демонстрируют, что администрация Трампа готова к диалогу с Путиным. Однако желания диктатора по отмене санкций не будут воплощены, если агрессия против Украины будет продолжаться.

"Один из аналитических центров публикует информацию, что россияне дипломатически хотят "отжать" Запорожье, Херсон и другие города Украины, потому что у них нечем воевать",– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики.

Очевидно то, что уже давно у России серьезные проблемы. Денег на столь великую войну нет.

Важно! Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко считает, Россия стремится к прекращению огня не ради мира, а чтобы перегруппировать силы и возобновить агрессию в будущем. Он подчеркнул, что без контроля над российским ВПК и сокращением армии война не завершится, а только изменит форму.

Трамп манипулирует Путиным

Есть информация, что наступление россиян на востоке Украины утратило интенсивность. Фронт, вероятно, удалось стабилизировать.

Трамп очень легко этим манипулирует, если он еще немного придержит санкции против России, там все рухнет. Но, к сожалению, лидер США не заинтересован в этом, как и Джо Байден когда-то,

– высказался Валерий Клочок.

У Трампа, вероятно, другая стратегия, которая должна повлиять на ослабление Китая путем договоренностей с Путиным. США склоняют Россию к завершению горячей фазы войны. Однако, по словам Клочка, Украина оказывается в сложной ситуации, ведь пока непонятно как возвращать оккупированные территории по дипломатическому пути.