"Мешал Байдену стать президентом": против Дональда Трампа выдвинули новый обвинительный акт

Против экс-президента США выдвинули новый обвинительный акт. Речь идет о его попытках помешать утверждению победы Джо Байдена на выборах в 2020 году.

Это обвинение выдвигали против Трампа ранее. Однако летом 2024 года Верховный суд вынес решение относительно частичного иммунитета экс-президента. Поэтому специальный прокурор подал новый обвинительный акт по делу о вмешательстве в выборы, уменьшив обвинения.

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Что изменилось в приговоре

Прокуратура не сняла ни одного из четырех обвинений, которые были записаны в предыдущем обвинительном акте, выданном 1 августа 2023 года. Однако из него исключили обвинения в попытках Трампа использовать Министерство юстиции для продвижения своих ложных заявлений о фальсификации выборов.

Напомним, что по данным следствия. Трамп и другие 18 человек участвовали в заговоре для того, чтобы помешать официальному рассмотрению в Конгрессе – подсчета голосов избирателей, что свидетельствовали победу Байдена – и препятствовании подсчета голосов коллегии выборщиков в Конгрессе 6 января 2021, когда 2000 сторонников Трампа ворвались в Капитолий США. Обвинение было выдвинуто на основе масштабного расследования Министерством юстиции относительно нападения на Капитолий США.