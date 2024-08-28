Це обвинувачення висували проти Трампа раніше. Однак влітку 2024 року Верховний суд виніс рішення щодо часткового імунітету експрезидента. Тому спеціальний прокурор подав новий обвинувальний акт у справі про втручання у вибори, зменшивши звинувачення.

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Що змінилося у вироку

Прокуратура не зняла жодного з чотирьох звинувачень, які були записані у попередньому обвинувальному акті, виданому 1 серпня 2023 року. Однак з нього виключили закиди щодо спроб Трампа використати Міністерство юстиції для просування своїх неправдивих заяв про фальсифікацію виборів.

Нагадаємо, що за даними слідства. Трамп та інші 18 осіб брали участь у змову для того, аби перешкодити офіційному розгляду в Конгресі – підрахунку голосів виборців, що засвідчували перемогу Байдена – і перешкоджанні підрахунку голосів колегії вибірників у Конгресі 6 січня 2021 року, коли 2000 прихильників Трампа увірвалися до Капітолія США. Обвинувачення було висунуто на основі масштабного розслідування Міністерством юстиції щодо нападу на Капітолій США.