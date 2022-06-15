Трамваи уничтожены вдребезги: эксклюзивные кадры ужасных последствий обстрела депо в Харькове

Российские оккупанты продолжают беспощадно бить по Харькову. Так вражескими обстрелами полностью уничтожили одно из городских трамвайных депо, пострадала половина его подвижного состава.

Об этом 24 каналу сообщила корреспондент из Харькова. Она отметила, что Салтовское депо очень сильно разрушено и восстановить его уже не удастся.

Обратите внимание Бомбы не пугают: разрушенный россиянами рынок "Барабашово" в Харькове возобновляет работу

Били из всего, что имели

Салтовское депо одно из самых больших в Европе по площади. Обстреливали это место захватчики уже с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину.

Как рассказал директор Салтовского трамвайного депо Владислав Приймак, он перестал считать прилеты после 50 удара. После полномасштабного вторжения России депо еще 3 дня работало, пока не кафиры не разбили электроподстанцию.

По словам саперов, работавших в депо, сюда прилетало все, что только могли использовать российские кафиры. Авиабомбой разбило цех, где ремонтировали транспорт, и откуда выпускали его ежедневно на маршрут. Плиты крыши упали на трамвае и их просто открыло.

Также на территории депо есть следы от авиаударов, в частности, гигантская двухметровая воронка. Кроме того, кафиры били артиллерийскими и минометными снарядами.

Ущерб до сих пор подсчитывают

В результате вражеских обстрелов пострадали подстанции и рельсы. Трамваи, стоявшие в депо, также очень избиты – повреждения получила половина всего подвижного состава. Часть транспорта удалось перевезти в другое депо, они уже трудятся. Однако, чтобы восстановить поврежденные, нужно много месяцев дорогого и хлопотного труда.

В этом депо базируется множество трамваев – это подвижный состав разных закупок и маршрутов. Здесь стоит как новый транспорт, так и подержанный, есть также исторический.

По образцу Рейхстага в Берлине: Терехов о реконструкции Харьковской ОГА

В результате российских обстрелов Салтовского депо оккупанты уничтожили около 60 вагонов трамваев полностью, еще 60 частично избиты, только 20 уцелели. Ущерб в результате разрушения депо специалисты до сих пор подсчитывают. Некоторые трамваи еще можно отремонтировать, однако многие восстановить уже невозможно.

Российские кафиры полностью уничтожили Салтовское депо / Фото 24 канала

Журналистка рассказала о последствиях обстрелов Салтовского депо: смотрите видео



Ужасные последствия вражеских обстрелов в Харьковской области