Трамвай без водителя пронесся по Киеву: появились новые жуткие кадры масштабной аварии

Утром в Киеве произошло масштабное ДТП. Один из трамваев разбил по меньшей мере 10 автомобилей. Есть пострадавшие.

Появились новые кадры ДТП в Киеве. На видео видно, как трамвай летит по дороге.

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Трамвай устроил ДТП в Киеве

Трамвай без водителя пролетел по улицам столицы. Очевидцы рассказали, что за несколько минут до ДТП он сорвался с рельсов. Пассажиров в салоне не было, а водитель якобы чинил двери.

Жуткое ДТП с участием трамвая в Киеве: смотрите видео

Остановился трамвай только тогда, когда столкнулся с другим. В КГГА сообщили, что это произошло на улице Глубочицкой.

Пострадали 6 человек. Троих госпитализировали. Другие пострадавшие получили помощь медиков на месте.

В КП "Киевпастранс" заявили, что трамвай, который вызвал аварийную ситуацию на улице Глубочицкой, был в исправном состоянии. В частности, перед выпуском на линию прошел он соответствующий осмотр

Причиной аварии в коммунальном предприятии назвали человеческий фактор, – некорректные действия водителя.