Не заметили: трамвай с мертвым пассажиром 6 часов ездил в швейцарском Цюрихе
Источник:Switzerland in 24
64-летний мужчина скончался в трамвае швейцарского Цюриха, когда добирался на работу. Однако, прошло несколько часов, прежде чем кто-либо это понял.
Один из пассажиров сообщил водителю о том, что что-то не так, только через 6часов. Тот вызвал скорую, которой оставалось лишь констатировать смерть.
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40-летний сын умершего шокирован тем, что никто не обратил внимание на отца. "Ни водитель, ни пассажиры ничего не заметили. Его труп часами путешествовал по городу", – отметил он. Его сестра также расстроена из-за этого. "Трудно поверить. В наши дни люди слишком сосредоточены на себе и больше не проявляют гражданского мужества", – добавила она.
Дети погибшего обеспокоены тем, что люди не осознают того, что вокруг них происходит. Именно поэтому они решили поделиться этой историей.Справка. Службе общественного транспорта Цюриха и местным правоохранителям уже известно об инциденте. Они исключают причастность к смерти пенсионера посторонних лиц.
В украинском поезде умерла женщина
В июне пожилая пассажирка умерла во время путешествия в поезде Константиновка – Одесса. Инцидент произошел под Павлоградом, на Днепропетровщине.
По предварительной информации, женщине было примерно 70 лет. Очевидцы отметили, что ей внезапно стало плохо. Причины выяснять правоохранители.