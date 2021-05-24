Терроризм Лукашенко в небе: каким будет ответ Запада – трансляция с Алексеем Печием

Цивилизованный мир резко отреагировал на захват самолета Rayanair в Минске и последующий арест критика Александра Лукашенко – Романа Протасевича. Инцидент назвали актом государственного терроризма, инициированный лично самопровозглашенным президентом Беларуси.
Этот акт терроризма уже обсуждается на самом высоком уровне ЕС, НАТО и США. Но важно понимать – без России и лично Путина здесь не обошлось.
К слову Роман Протасевич: кто это и почему Лукашенко ненавидит блогера
Ведь уже вскоре главы Беларуси и России снова встретятся. О чем будут говорить 2 диктатора на фоне подготовки встречи Владимира Путина и Джо Байдена – вопрос открытый.
Как Кремль может использовать произвол Лукашенко в небе и как на это отреагирует Запад. Об этом и не только расскажет журналист и автор видеоблога "Теории заговора" Алексей Печий во время стрима на ютуб-канале 24 канала в 19:00. Не пропустите!
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Что известно о задержании Романа Протасевича
- 23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, посадили в Минске из-за якобы бомбы на его борту. После обысков взрывчатки так и не нашли.
- Однако после приземления самолета журналиста Романа Протасевича и его девушку задержали. Мужчине грозит до 15 лет заключения из-за уголовных дел, возбужденных против него в Беларуси.
- Наглый захват гражданского пассажирского судна осудили западные лидеры. В Польше режим Лукашенко обвинили в государственном терроризме, в Литве начали расследование, а в Госдепартаменте США, Совете ЕС и в НАТО призвали немедленно освободить всех задержанных.