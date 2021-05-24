Терроризм Лукашенко в небе: каким будет ответ Запада – трансляция с Алексеем Печием

Цивилизованный мир резко отреагировал на захват самолета Rayanair в Минске и последующий арест критика Александра Лукашенко – Романа Протасевича. Инцидент назвали актом государственного терроризма, инициированный лично самопровозглашенным президентом Беларуси.

Этот акт терроризма уже обсуждается на самом высоком уровне ЕС, НАТО и США. Но важно понимать – без России и лично Путина здесь не обошлось.

К слову Роман Протасевич: кто это и почему Лукашенко ненавидит блогера

Ведь уже вскоре главы Беларуси и России снова встретятся. О чем будут говорить 2 диктатора на фоне подготовки встречи Владимира Путина и Джо Байдена – вопрос открытый.

Как Кремль может использовать произвол Лукашенко в небе и как на это отреагирует Запад. Об этом и не только расскажет журналист и автор видеоблога "Теории заговора" Алексей Печий во время стрима на ютуб-канале 24 канала в 19:00. Не пропустите!

Смотрите прямую трансляцию с Алексеем Печием:

Что известно о задержании Романа Протасевича