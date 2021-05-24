Цей акт тероризму вже обговорюється на найвищому рівні ЄС, НАТО і США. Але важливо розуміти – без Росії і особисто Путіна тут не обійшлося.

До слова Роман Протасевич: хто це та чому Лукашенко ненавидить блогера

Адже вже незабаром глави Білорусі і Росії знову зустрінуться. Про що говоритимуть 2 диктатори на тлі підготовки зустрічі Володимира Путіна і Джо Байдена – питання відкрите.

Як Кремль може використовувати свавілля Лукашенка в небі і як на це відреагує Захід. Про це і не тільки розповість журналіст та автор відеоблогу "Теории заговора" Олексій Печій під час стріму на ютуб-каналі 24 каналу о 19:00. Не пропустіть!

Дивіться пряму трансляцію з Олексієм Печієм:

Що відомо про затримання Романа Протасевича