Медвежья услуга Рону Десантису от Илона Маска

Президентская кампания губернатора Флориды началась с неудачного эфира в соцсети Твиттер. Почему это не повлияет на его шансы – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Переоцененная катастрофа

Присоединение Рона Десантиса к президентской гонке готовилось более полугода. Как только губернатор с большим отрывом переизбрался на второй срок главы штата Флорида, он заметно изменил свою риторику с региональной на общенациональную.

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В его выступлениях участилась критика в адрес администрации Джо Байдена по многим проблемам: безопасности границ, инфляции, образовательной политики и тому подобное. Не хватало только одного: официального объявления о намерении самому занять место 80-летнего президента в Белом доме.

Наконец этот день наступил 24 мая. Неожиданно для всех Десантис решил не проводить традиционную церемонию со сценой и большой толпой поклонников. Он договорился с владельцем социальной сети Твиттер Илоном Маском об организации онлайн-трансляции. Однако все вдруг пошло не по плану: когда к платформе одновременно присоединилось более полумиллиона зрителей, она не выдержала. Для восстановления потока аудио понадобилось несколько десятков минут.

Популярные американские медиа мгновенно опубликовали материалы о "катастрофичности" произошедшего. К примеру:

"Начало кампании Десантиса омрачено ужасающими техническими неисправностями" (Politico);

"Неудобная тишина: провал ставки Десантиса на Твиттер" (New York Times).

Досталось и Илону Маску, которого в последнее время беспощадно критикуют в печати за изменение политики соцсети.

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Впрочем, не стоит переоценивать влияние одного неудачного шоу на всю кампанию Десантиса. Конечно, губернатор хотел бы, чтобы все прошло без задержек и технических неполадок. Когда избиратели по всей стране в определенное время включают трансляцию, и там ничего не происходит, это однозначно оказывает негативное влияние. Однако после этого Десантис без проблем провел еще два запланированных мероприятия: телевизионный эфир на Fox News и радиовключение на шоу Марка Левина.

Борьба только начинается

Видео с официальным объявлением о начале его кампании по состоянию на утро пятницы имело уже более 20 миллионов просмотров.

Однако самый главный показатель успешности кандидата – сбор взносов на финансирование предвыборной кампании. В течение первых 24 часов после объявления Десантис собрал 8,2 миллиона долларов. К примеру, Джо Байден за аналогичный период в 2019 году имел 6,3 миллиона, а Дональду Трампу в прошлом году понадобилось шесть недель, чтобы собрать 9,5 миллиона.

Значительные вклады в поддержку Десантиса подтверждают предварительное предположение американских обозревателей: большая часть избирателей хочет видеть во главе Республиканской партии классического консерватора, показавшего свою способность побеждать в непростых условиях (до недавнего времени штат Флорида был сложным вызовом для любого политика).

По разным оценкам, Дональд Трамп, несмотря на нынешнее существенное преимущество в опросах, имеет ядерный электорат в размере 20 – 30% республиканцев. Приблизительно такое же количество однозначно его не поддерживает, а остальное – колеблются. Именно за последние развернется серьезная борьба, и официальное объявление Десантиса является первым шагом к завоеванию симпатий этих избирателей.

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Гораздо более важным событием, которое будет иметь далеко идущие влияние на президентские амбиции всех претендентов, будет первый раунд дебатов, который должен состояться в августе. Вероятно, там мы увидим, сможет ли Десантис выдержать прямое противостояние с Дональдом Трампом, ведь сегодня политики обменивались только заочной критикой.

Напомним, что в 2015 – 2016 годах Тед Круз, Марко Рубио и другие республиканцы были совершенно не готовы к встречам с Трампом, который буквально высмеивал их на глазах у всей страны.

Именно на дебатах мы услышим прямые вопросы к республиканским кандидатам об Украине. Там мы и узнаем, какую позицию окончательно выбрал Десантис: популистический изоляционизм, направленный на перетаскивание избирателей Трампа или здоровую политику поддержки Киева, отвечающую национальным интересам США.