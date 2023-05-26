Переоцінена катастрофа

Приєднання Рона Десантіса до президентської гонки готувалося понад пів року. Щойно губернатор з великим відривом переобрався на другий термін очільника штату Флорида, він помітно змінив свою риторику з регіональної на загальнонаціональну.

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У його виступах почастішала критика на адресу адміністрації Джо Байдена щодо багатьох проблем: безпеки кордонів, інфляції, освітньої політики тощо. Бракувало тільки одного: офіційного оголошення про намір самому посісти місце 80-річного президента в Білому домі.

Нарешті, цей день настав 24 травня. Несподівано для всіх Десантіс вирішив не проводити традиційну церемонію зі сценою та великим натовпом прихильників. Натомість він домовився з власником соціальної мережі Твітер Ілоном Маском про організацію онлайн-трансляції. Однак все раптом пішло не за планом: коли до платформи одночасно долучилися понад пів мільйона глядачів, вона не витримала; для відновлення потоку аудіо знадобилося кількадесят хвилин.

Популярні американські медіа миттєво опублікували матеріали про "катастрофічність" того, що сталося. Наприклад:

"Початок кампанії Десантіса затьмарений жахливими технічними несправностями" (Politico);

"Незручна тиша: провал ставки Десантіса на Твітер" (New York Times).

Дісталося й Ілону Маску, якого останнім часом нещадно критикують у пресі за зміну політики соцмережі.

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Утім, не варто переоцінювати вплив одного невдалого шоу на всю кампанію Десантіса. Звісно, губернатор хотів би, щоб усе пройшло без затримок і технічних неполадок. Коли виборці по всій країні у визначений час вмикають трансляцію, і там нічого не відбувається, – це однозначно має негативний вплив. Однак після того Десантіс без проблем провів ще два заплановані заходи: телевізійний етер на Fox News і радіовключення на шоу Марка Левіна.

Відео з офіційним оголошенням про початок його кампанії станом на ранок п’ятниці мало вже понад 20 мільйонів переглядів.

Боротьба лише починається

Проте найголовніший показник успішності кандидата – це збір внесків на фінансування передвиборчої кампанії. Протягом перших 24-х годин після оголошення Десантіс зібрав 8,2 мільйона доларів. Наприклад, Джо Байден за аналогічний період у 2019 році мав 6,3 мільйона, а Дональду Трампу минулого року знадобилося шість тижнів, щоб зібрати 9,5 мільйона.

Значні внески на пітримку Десантіса підтверджують попереднє припущення американських оглядачів: велика частка виборців хоче бачити на чолі Республіканської партії класичного консерватора, який показав свою здатність перемагати в непростих умовах (донедавна штат Флорида був складним викликом для будь-якого політика).

За різними оцінками, Дональд Трамп, попри нинішню суттєву перевагу в опитуваннях, має ядерний електорат розміром у 20 – 30% республіканців. Приблизно така ж кількість однозначно його не підтримує, а решта – вагаються. Саме за останніх розгортатиметься серйозна боротьба, і офіційне оголошення Десантіса є першим кроком до завоювання симпатій цих виборців.

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Набагато важливішою подією, що матиме далекосяжний вплив на президентські амбіції всіх претендентів, буде перший раунд дебатів, який має відбутися у серпні. Ймовірно, там ми побачимо, чи зможе Десантіс витримати пряме протистояння з Дональдом Трампом, адже до сьогодні політики обмінювалися тільки заочною критикою.

Нагадаємо, що у 2015 – 2016 роках Тед Круз, Марко Рубіо та інші республіканці були абсолютно неготові до зустрічей з Трампом, який буквально висміював їх на очах у всієї країни.

Саме на дебатах ми почуємо прямі запитання до республіканських кандидатів щодо України. Там ми й дізнаємося, яку позицію остаточно обрав Десантіс: популістичний ізоляціонізм, спрямований на перетягування виборців Трампа, чи здорову політику підтримки Києва, що відповідає національним інтересам США.