Во Львове медики провели трансплантацию сердца отцу двух военных, который пережил инфаркт

Во Львове провели трансплантацию сердца 56-летнему Игорю Коверку – отцу двух украинских военных. По словам медиков, состояние мужчины резко ухудшилось после перенесенного инфаркта.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

Как врачи спасли мужчину?

Врачи рассказали, что ранее Игорь Коверко не имел серьезных проблем со здоровьем, однако ситуация изменилась после начала полномасштабной войны.

Оба сына господина Игоря – в армии, и каждый день ожидания известия с фронта давался ему нелегко,

– говорится в заметке.

Однажды младший сын долгое время не выходил на связь, находясь в условиях полуокружения. Когда он наконец позвонил, семье показалось, что худшее уже позади. Но уже через два дня у отца случился инфаркт – это было 24 февраля 2025 года.

Дальнейшее обследование показало, что сердце пациента функционирует лишь на 20%, и единственным решением была трансплантация.

17 января кардиохирурги провели трансплантацию / Фото: Первое медицинское объединение Львова

Летом мужчину внесли в лист ожидания на донорский орган. По словам медиков, необходимость пересадки господин Игорь воспринял спокойно.

Донор появился через полгода ожидания, и 17 января кардиохирурги Центра трансплантологии заменили изношенное сердце господина Игоря новым,

– рассказали в Первом медицинском объединении.

Сейчас Игорь Коверко чувствует себя хорошо, а пересаженное сердце работает стабильно. Мужчина также благодарит семью донора и врачей за спасение.

