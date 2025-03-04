Британия поможет превратить Львов в большой транспортный хаб Европы, – Садовый

Министр Великобритании по авиации, мореплаванию и безопасности Майк Кейн сообщил о готовности поддержать развитие транспортной инфраструктуры нашего государства.

В связи с этим Львов станет новым крупным транспортным хабом Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Андрея Садового.

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Львов станет крупным транспортным хабом Европы

По итогам встречи в Лондоне Андрей Садовый сообщил, что три ведущие компании с опытом реализации масштабных инфраструктурных проектов присоединятся к работе на этом направлении. Речь идет о Gleeds, BDP, PwC.

По его словам, в течение ближайших трех месяцев компании создадут список приоритетных проектов для привлечения финансирования. Одним из главных направлений будет создание автомобильного и железнодорожного узла во Львове.

Наша общая цель – разработать качественный проект, который интегрирует и сделает доступными наш город и Украину для Европы. Fingers crossed,

– говорится в сообщении городского головы.

К слову, недавно Украина и Великобритания подписали соглашение на 1 подписали соглашение на 1,6 миллиарда фунтов стерлингов, по которой Украина получит более 5 тысяч ракет-перехватчиков LMM и пусковые установки для усиления своей противовоздушной обороны.