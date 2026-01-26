В Киеве – транспортный коллапс: люди не могут добраться домой

Длительная воздушная тревога в Киеве вызвала трудности с транспортом. Метро не курсировало из-за Днепра, поэтому после отбоя в подземке образовались масштабные скопления людей.

Воспользоваться наземным общественным транспортом тоже проблематично из-за огромного потока людей в час пик. Все, что известно о ситуации с транспортом в столице собрал 24 Канал.

Что известно о транспортном коллапсе в Киеве?

На многих остановках по городу люди ждут общественного транспорта, но его долгое время нет. Такая ситуация, в частности, была на Зверинецкой в Киеве.

Очевидцы утверждают, что автобусы часто проезжают мимо остановки. Людям не хватает места в транспорте.

На станциях метрополитена скопились десятки, если не сотни людей, образовались очереди. Тревога длилась 4 с половиной часа, поэтому поезда метро Красной и Зеленой ветки не курсировали через Днепр. После восстановления движения увеличилась нагрузка на подземку.



Ситуация в подземке / Фото из сети

Подобная ситуация и на станции "Берестейская" в направлении "Академгородка". Сообщается, что пассажиры едва помещаются в вагоны. Такое же фиксировали и на станции метро "Выдубичи".



Огромное скопление людей в метро / Фото из сети

К тому же во время воздушной тревоги в городе цены на такси резко выросли до 1900 – 2500 гривен из-за повышенного спроса и остановки работы части метро.

Из-за чего была угроза?