Воспользоваться наземным общественным транспортом тоже проблематично из-за огромного потока людей в час пик. Все, что известно о ситуации с транспортом в столице собрал 24 Канал.
Что известно о транспортном коллапсе в Киеве?
На многих остановках по городу люди ждут общественного транспорта, но его долгое время нет. Такая ситуация, в частности, была на Зверинецкой в Киеве.
Очевидцы утверждают, что автобусы часто проезжают мимо остановки. Людям не хватает места в транспорте.
На станциях метрополитена скопились десятки, если не сотни людей, образовались очереди. Тревога длилась 4 с половиной часа, поэтому поезда метро Красной и Зеленой ветки не курсировали через Днепр. После восстановления движения увеличилась нагрузка на подземку.
Подобная ситуация и на станции "Берестейская" в направлении "Академгородка". Сообщается, что пассажиры едва помещаются в вагоны. Такое же фиксировали и на станции метро "Выдубичи".
К тому же во время воздушной тревоги в городе цены на такси резко выросли до 1900 – 2500 гривен из-за повышенного спроса и остановки работы части метро.
Из-за чего была угроза?
Воздушную тревогу в Киевской области объявили еще около 14:12. Однако вражеский дрон фиксировали над Березняками еще до объявления опасности.
Также в мониторинговых каналах сообщали о присутствии неидентифицированных БпЛА над Вышгородом и центральной частью Киева. Некоторые источники предполагали, что это могут быть дроны типа "БМ-35", оснащенные системой управления и терминалами Starlink.
О 17:26 Воздушные силы информировали о зафиксированных беспилотниках: один двигался на севере столицы в сторону Киевского водохранилища, другой – к югу от Украинки, направляясь на юг.
Вечером 26 января на Киевской области были слышны взрывы. Так, силы противовоздушной обороны активно отрабатывали по вражеским БпЛА.