Скористатися наземним громадським транспортом теж проблематично через величезний потік людей в годину пік. Усе, що відомо про ситуацію з транспортом у столиці зібрав 24 Канал.

Що відомо про транспортний колапс у Києві?

На багатьох зупинках по місту люди чекають громадського транспорту, але його довгий час немає. Така ситуація, зокрема, була на Звіринецькій у Києві.

Що відбувається на зупинках у столиці: дивіться відео

Очевидці стверджують, що автобуси часто проїжджають повз зупинки. Людям не вистачає місця в транспорті.

Яка ситуація з наземним транспортом: дивіться відео

На станціях метрополітену скупчилися десятки, якщо не сотні людей, утворилися черги. Тривога тривала 4 з половиною години, тож поїзди метро Червоної та Зеленої гілки не курсували через Дніпро. Після відновлення руху збільшилося навантаження на підземку.



Ситуація у підземці / Фото з мережі

Метрополітен забитий людьми: дивіться відео

Подібна ситуація й на станції "Берестейська" в напрямку "Академмістечка". Повідомляється, що пасажири ледве поміщаються у вагони. Таке саме фіксували й на станції метро "Видубичі".



Величезне скупчення людей в метро / Фото з мережі

До того ж під час повітряної тривоги у місті ціни на таксі різко зросли до 1900 – 2500 гривень через підвищений попит та зупинку роботи частини метро.

Через що була загроза?