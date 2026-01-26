Скористатися наземним громадським транспортом теж проблематично через величезний потік людей в годину пік. Усе, що відомо про ситуацію з транспортом у столиці зібрав 24 Канал.
Що відомо про транспортний колапс у Києві?
На багатьох зупинках по місту люди чекають громадського транспорту, але його довгий час немає. Така ситуація, зокрема, була на Звіринецькій у Києві.
Очевидці стверджують, що автобуси часто проїжджають повз зупинки. Людям не вистачає місця в транспорті.
На станціях метрополітену скупчилися десятки, якщо не сотні людей, утворилися черги. Тривога тривала 4 з половиною години, тож поїзди метро Червоної та Зеленої гілки не курсували через Дніпро. Після відновлення руху збільшилося навантаження на підземку.
Подібна ситуація й на станції "Берестейська" в напрямку "Академмістечка". Повідомляється, що пасажири ледве поміщаються у вагони. Таке саме фіксували й на станції метро "Видубичі".
До того ж під час повітряної тривоги у місті ціни на таксі різко зросли до 1900 – 2500 гривень через підвищений попит та зупинку роботи частини метро.
Через що була загроза?
Повітряну тривогу в Київській області оголосили ще близько 14:12. Проте ворожий дрон фіксували над Березняками ще до оголошення небезпеки.
Також у моніторингових каналах повідомляли про присутність неідентифікованих БпЛА над Вишгородом та центральною частиною Києва. Деякі джерела припускали, що це можуть бути дрони типу "БМ-35", оснащені системою керування та терміналами Starlink.
О 17:26 Повітряні сили інформували про зафіксовані безпілотники: один рухався на півночі столиці в бік Київського водосховища, інший – на південь від Українки, прямуючи на південь.
Ввечері 26 січня на Київщині було чути вибухи. Так, сили протиповітряної оборони активно відпрацьовували по ворожих БпЛА.