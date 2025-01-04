"Крест уже поставлен": остановка транзита российского газа уверенно ведет Москву к краху

С 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу. Это решение назвали "историческим". Европейская комиссия согласилась с таким решением, подчеркнув, что Киев давно предупреждал об остановке транзита, как только срок действия соглашения иссякнет.

После того кактранзит российского газа через Украину остановился, Россия лишилась серьезного рычага влияния. Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, какие теперь вызовы ждут Москву и как на это повлияла позиция самого Кремля.

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Кремль теряет огромные средства

Россию решение об остановке транзита газа совсем не порадовало, что и неудивительно. Ведь еще в 2021 году доля российского газа на европейском рынке составляла 37%. А ни в одном санкционном пакете даже не говорилось о каких-то ограничениях на природный газ из России. Однако уже в 2022 году Кремль выстрелил себе в ногу, "жонглируя" ценами на газ. Это уже тогда заставило Европу искать альтернативу.

Теперь же ситуация изменилась для России в еще худшую сторону.

Минус 6 миллиардов долларов – серьезное влияние. Этим отключением газопровода Россия потеряла минимум 2,5% европейского рынка газа. На сегодня общий объем присутствия России на газовом рынке Европы – около 5%. Единственный газопровод, который сейчас работает и вряд ли будет простаивать – "Турецкий поток",

– отметил Олег Пендзин.

Справка. "Турецкий поток" - международный газопровод, проходящий по дну Черного моря из Анапского района России в Турцию.

Более того, с падением режима Башара Асада в Сирии появилась потенциальная возможность построения газопровода через Сирию и Турцию – из Катара в Европу. Этот вопрос блокировал сам Асад, которого поддерживала Россия. Реджепу Эрдогану же – это было и есть сейчас чрезвычайно выгодно.

"Пока Катар обеспечивает Европу сжиженным газом, но если удастся найти соответствующие средства, то этот газопровод поставит окончательную точку в вопросе перспективы российского газа даже для Турции", – подчеркнул экономист.

Что остается России

У России же остается одна труба – "Сила Сибири", которая идет в Китай. Через нее перекачивают около 25 миллиардов метров кубических в год. В планах также было построить трубопровод "Сила Сибири-2", однако Пекин поставил условие, что в таком случае газ им будут продавать по внутрироссийским ценам. Не найдя компромисса, странам пришлось заморозить проект.

На газовом бизнесе России сегодня фактически поставлен крест. Сегодня "Газпром" – один из крупнейших банкротов России, а в 2021 году это была одна из самых успешных компаний,

– отметил Пендзин.

"Газпром" сейчас продает активы в Москве для того, чтобы перекрыть долги. Однако ситуация будет ухудшаться и в дальнейшем, на что существенно повлияла остановка транзита российского газа через Украину.