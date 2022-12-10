Почему Беларусь хочет транзит зерна из Украины: 2 возможные цели Лукашенко

Беларусь разрешила транзит украинского зерна через свою территорию. Этот зерновой коридор очень важен для нас, ведь один лишь Юг не вытягивает объемы сельскохозяйственной продукции, которые нужно экспортировать.

Такое мнение 24 каналу выразил политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Он напомнил, что весной была информация от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что наше государство готово экспортировать 90 миллионов тонн зерна.

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Этот зерновой коридор открывает серьезные перспективы

В то же время, вывезти все 90 миллионов тонн украинского зерна не удалось. К тому же наше государство пыталось приобщать автомобильный транспорт для перевозки зерновых культур, но его возможности слишком малы, чтобы обеспечить всю потребность в экспорте.

Направление в страны Балтии открывает очень серьезные перспективы стабилизации и развития рынка зерновых культур и сельскохозяйственной продукции в Украине именно сейчас и особенно в северных регионах – Волынская, Ровненская области и т.д.

– заметил экономический эксперт.

Почему Лукашенко не выдвинул никаких условий

Клочок вспомнил последний визит министра обороны России Сергея Шойгу к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко. По его мнению, этот вопрос тогда и мог подниматься.

Более того, самое интересное в этой истории то, что Беларусь не выдвигает никаких условий относительно транзита через свою территорию украинского зерна. По словам экономического эксперта, на это может быть 2 причины, а именно:

может быть связано с запретом транспортировки российского аммиака. Именно он в последнее время является предметом всех "торгов";

может быть работа МИД Беларуси по поводу того, чтобы Лукашенко получил какие-то гарантии от Запада в случае, если он не будет приобщаться к войне.

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"Это сложная геополитическая конструкция, но и для нас она будет положительной в части именно вывоза небольшой доли сельскохозяйственной продукции из Украины", – подытожил экономический эксперт.

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