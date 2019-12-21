Транзит газа: переговоры с оператором ГТС продолжили в Вене
После завершения переговоров о транзите газа в Минске представители "Газпрома" и оператор газотранспортной системы Украины поехали продолжать переговоры в Вене.
Переговоры будут двусторонними, об этом сообщил глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон на фейсбук-странице.
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Макогон отметил, что все детали появятся позже.
После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате "Оператор ГТС Украины – Газпром" по реализации достигнутых вчера договоренностей,
– сообщил Макогон.
Для чего "Газпрому" переговоры с оператором ГТС?
Контракт на транзит газа "Газпром" должен подписать именно с оператором ГТС. Этой новой компании с 1 января 2020 года передадут в управление газотранспортную систему от "Нафтогаза". Накануне Украина ввела европейскую модель рынка газа и провела анбандлинг "Нафтогаза".
Согласно европейских правил транзита газа компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку. Украина должна разделить свою крупнейшую энергетическую компанию – "Нафтогаз" – и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо. Это позволит в будущем легче решать газовые споры и избежать "политической составляющей" в газовых отношениях.
Основное о газовых переговорах
- Переговоры между Украиной и Россией о продлении транзита газа завершились 20 декабря в Минске.
- Там стороны продолжали говорить после встречи в Берлине, во время которой достигли принципиального согласия продолжать транзит газа через Украину.
- Деталей сделки пока не называют, ведь стороны переговоров должны согласовать договоренность с правительствами, в столицах Киеве и Москве.
- В офисе Президента отметили, что "стороны достигли окончательной договоренности с принципиальных позиций по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий".
- СМИ сообщают, что Украина тр Россия договорились об условиях разрешения арбитражного спора в Стокгольме, а также относительно объемов и сроков транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.
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Ранее трехсторонние переговоры о транзите проходили преимущественно в здании Еврокомиссии в Брюсселе. Впоследствии следующие уже двусторонние переговоры о транзите прошли на уровне министров энергетики России и Украины в Вене.