Транзит газа: переговоры с оператором ГТС продолжили в Вене

После завершения переговоров о транзите газа в Минске представители "Газпрома" и оператор газотранспортной системы Украины поехали продолжать переговоры в Вене.

Переговоры будут двусторонними, об этом сообщил глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон на фейсбук-странице.

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Макогон отметил, что все детали появятся позже.

После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате "Оператор ГТС Украины – Газпром" по реализации достигнутых вчера договоренностей,

– сообщил Макогон.

Для чего "Газпрому" переговоры с оператором ГТС?

Контракт на транзит газа "Газпром" должен подписать именно с оператором ГТС. Этой новой компании с 1 января 2020 года передадут в управление газотранспортную систему от "Нафтогаза". Накануне Украина ввела европейскую модель рынка газа и провела анбандлинг "Нафтогаза".

Согласно европейских правил транзита газа компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку. Украина должна разделить свою крупнейшую энергетическую компанию – "Нафтогаз" – и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо. Это позволит в будущем легче решать газовые споры и избежать "политической составляющей" в газовых отношениях.

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