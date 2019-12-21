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      Транзит газа: переговоры с оператором ГТС продолжили в Вене

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      "Газпром" продолжил переговоры о транзите газа с оператором ГТС Украины в Вене / Фейсбук-страница Сергея Макогона

      После завершения переговоров о транзите газа в Минске представители "Газпрома" и оператор газотранспортной системы Украины поехали продолжать переговоры в Вене.

      Переговоры будут двусторонними, об этом сообщил глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон на фейсбук-странице.

      Знайте больше: В Еврокомиссии прокомментировали договоренности между Украиной и Россией о транзите газа

      Макогон отметил, что все детали появятся позже.

      После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате "Оператор ГТС Украины – Газпром" по реализации достигнутых вчера договоренностей,
      – сообщил Макогон.

      Для чего "Газпрому" переговоры с оператором ГТС?
      Контракт на транзит газа "Газпром" должен подписать именно с оператором ГТС. Этой новой компании с 1 января 2020 года передадут в управление газотранспортную систему от "Нафтогаза". Накануне Украина ввела европейскую модель рынка газа и провела анбандлинг "Нафтогаза".

      Согласно европейских правил транзита газа компания, которая поставляет газ, не может отвечать за его транспортировку. Украина должна разделить свою крупнейшую энергетическую компанию – "Нафтогаз" – и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо. Это позволит в будущем легче решать газовые споры и избежать "политической составляющей" в газовых отношениях.

      Основное о газовых переговорах

      • Переговоры между Украиной и Россией о продлении транзита газа завершились 20 декабря в Минске.
      • Там стороны продолжали говорить после встречи в Берлине, во время которой достигли принципиального согласия продолжать транзит газа через Украину.
      • Деталей сделки пока не называют, ведь стороны переговоров должны согласовать договоренность с правительствами, в столицах Киеве и Москве.
      • В офисе Президента отметили, что "стороны достигли окончательной договоренности с принципиальных позиций по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий".
      • СМИ сообщают, что Украина тр Россия договорились об условиях разрешения арбитражного спора в Стокгольме, а также относительно объемов и сроков транзита российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

      Читайте также: Анбандлинг в Украине: что означает и как работает

      Ранее трехсторонние переговоры о транзите проходили преимущественно в здании Еврокомиссии в Брюсселе. Впоследствии следующие уже двусторонние переговоры о транзите прошли на уровне министров энергетики России и Украины в Вене.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Газовый контракт Новости Украины Новости политики Тарифы на газ Газ Газпром Нафтогаз Газовый конфликт
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