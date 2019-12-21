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      Транзит газу: переговори з оператором ГТС продовжили у Відні

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      "Газпром" продовжив переговори про транзит газу з оператором ГТС України у Відні / Фейсбук-сторінка Сергія Макогона

      Після завершення переговорів про транзит газу у Мінську представники "Газпрому" та оператор газотранспортної системи України поїхали продовжувати переговори у Відні.

      Перемовини будуть двосторонніми, про це повідомив голова оператора ГТС України Сергій Макогон на фейсбук-сторінці.

      Знайте більше: У Єврокомісії прокоментували домовленості між Україною та Росією про транзит газу

      Макогон зазначив, що усі деталі з’являться згодом.

      Після виснажливих перемовин у Берліні та Мінську прямую до Відня продовжувати двосторонні перемовини у форматі "Оператор ГТС України - Газпром" щодо реалізації досягнутих вчора домовленостей,
      – повідомив Макогон.

      Для чого "Газпрому" перемовини з оператором ГТС?

      Контракт на транзит газу Газпром має підписати саме з оператором ГТС. Цій новій компанії з 1 січня 2020 року передадуть в управління газотранспортну систему від "Нафтогазу". Напередодні Україна запровадила європейську модель ринку газу та провела анбандлінг "Нафтогазу".

      Відповідно до європейських правил транзиту газу компанія, яка постачає газ, не може відповідати за його транспортування. Україна повинна розділити свою найбільшу енергетичну компанію – "Нафтогаз" – та виокремити оператора газотранспортної системи в окрему юридичну особу. Це дозволить у майбутньому легше вирішувати газові суперечки та уникнути "політичної складової" у газових відносинах.

      Основне про газові переговори 

      • Переговори між Україною та Росією про продовження транзиту газу завершились 20 грудня у Мінську. Чинний договір про транзит газу добігає кінця 31 грудня. 
      • У Мінську сторони продовжували говорити після зустрічі у Берліні, під час якої досягли принципової згоди продовжувати транзит газу через Україну.
      • Деталей угоди наразі не називають, адже сторони переговорів мають погодити домовленість з урядами, у столицях Києві та Москві.
      • В Офісі Президента наголосили, що "сторони досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій".
      • ЗМІ повідомляють, що Україна тр Росія домовилися про умови вирішення арбітражного спору в Стокгольмі, а також щодо обсягів і термінів транзиту російського газу в Європу через українську газотранспортну систему.

      Читайте також: Анбандлінг в Україні: що означає та як працює

      Раніше тристоронні переговори про транзит відбувалися переважно у будівлі Єврокомісії у Брюсселі. Згодом наступні уже двосторонні перемовини про транзит відбулися на рівні міністрів енергетики Росії та України у Відні.

      У Єврокомісії прокоментували домовленості між Україною та Росією про транзит газу
      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Тарифи на газ Газ Газпром Нафтогаз Газовий конфлікт Газовий контракт
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