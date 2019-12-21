Транзит газу: переговори з оператором ГТС продовжили у Відні

Після завершення переговорів про транзит газу у Мінську представники "Газпрому" та оператор газотранспортної системи України поїхали продовжувати переговори у Відні.

Перемовини будуть двосторонніми, про це повідомив голова оператора ГТС України Сергій Макогон на фейсбук-сторінці.

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Макогон зазначив, що усі деталі з’являться згодом.

Після виснажливих перемовин у Берліні та Мінську прямую до Відня продовжувати двосторонні перемовини у форматі "Оператор ГТС України - Газпром" щодо реалізації досягнутих вчора домовленостей,

– повідомив Макогон.

Для чого "Газпрому" перемовини з оператором ГТС?

Контракт на транзит газу Газпром має підписати саме з оператором ГТС. Цій новій компанії з 1 січня 2020 року передадуть в управління газотранспортну систему від "Нафтогазу". Напередодні Україна запровадила європейську модель ринку газу та провела анбандлінг "Нафтогазу".

Відповідно до європейських правил транзиту газу компанія, яка постачає газ, не може відповідати за його транспортування. Україна повинна розділити свою найбільшу енергетичну компанію – "Нафтогаз" – та виокремити оператора газотранспортної системи в окрему юридичну особу. Це дозволить у майбутньому легше вирішувати газові суперечки та уникнути "політичної складової" у газових відносинах.

Основне про газові переговори