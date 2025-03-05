В Раде сказали, сколько сможет продержаться Украина без помощи США
Ближайший союзник нанес удар по Украине, лишив военной помощи. Поэтому важным вопросом является потенциал Украины без Америки.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Романа Костенко в эфире Radio NV. Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки подробно рассказал, что ждет нашу страну.
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Сколько времени есть у Украины без помощи США
Роман Костенко акцентировал: все будет зависеть от интенсивности боевых действий.
Если США полностью прекратят поставки оружия, то ситуация будет очень плохая, но не катастрофическая. (...) По состоянию на сейчас у нас есть запас на несколько месяцев,
– сказал он.
Есть разные оценки относительно вклада США. Вероятная, американская помощь составляла 30% от всей западной.
Конечно, США были основным поставщиком некоторых номенклатур вооружения, и еще и поставляли их бесплатно. Но те же снаряды калибра 155 миллиметров производят Европа и Турция. Поэтому дефицит можно перекрыть, но нужны европейские деньги.
Starlink тоже можно будет заменить, но не сразу и это будет ощутимо. "Хаймарсы" после приостановления военной помощи для Украины смогут заменить ракеты "Ольха-М".
Проблемным для гражданских будет прекращение предоставления разведывательной информации от США, потому что тогда не будет достаточно данных о поднятии самолетов с ракетами.
И, конечно, будет проблема с ЗРК Patriot.
Если россияне будут понимать, что нам ничего не поставляют, и решат истощить нашу ПВО, то это будет проблема,
– сказал Костенко.
Он подытожил: ситуация очень плохая, но не критическая. Поэтому "не надо лезть в умиральную яму и говорить, что все пропало, а нужно работать с союзниками".