Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Романа Костенка в ефірі Radio NV. Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки докладно розповів, що чекає на нашу країну.

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Скільки часу є в України без допомоги США

Роман Костенко акцентував: усе залежатиме від інтенсивності бойових дій.

Якщо США повністю припинять постачання зброї, то ситуація буде дуже погана, але не катастрофічна. (...) Станом на зараз в нас є запас на декілька місяців,

– сказав він.

Є різні оцінки щодо внеску США. Імовірна, американська допомога становила 30% від усієї західної.

Звісно, США були основним постачальником деяких номенклатур озброєння, та ще й постачали їх безкоштовно. Але ті ж снаряди калібру 155 міліметрів виробляють Європа та Туреччина. Тому дефіцит можна перекрити, але потрібні європейські гроші.

Starlink теж можна буде замінити, але не відразу і це буде відчутно. "Хаймарси" після призупинення військової допомоги для України зможуть замінити ракети "Вільха-М".

Проблемним для цивільних буде припинення надання розвідувальної інформації від США, бо тоді не буде достатньо даних щодо підняття літаків з ракетами.

І, звісно, буде проблема із ЗРК Patriot.

Якщо росіяни розумітимуть, що нам нічого не постачають, і вирішать виснажити нашу ППО, то це буде проблема,

– сказав Костенко.

Він підсумував: ситуація дуже погана, але не критична. Тому "не треба лізти в помиральну яму та говорити, що все пропало, а потрібно працювати з союзниками".