Как Джонсон передавал Трасс ключи от кабинета премьера: Пристайко рассказал интересные подробности
5 сентября в Великобритании объявили новую главу правительства. Ею стала Лиз Трасс, ранее возглавлявшая Министерство иностранных дел.
Как Джонсон передавал Трасс ключи от кабинета премьера
46-летняя политик была главной претенденткой на пост нового руководителя британского правительства, и 5 сентября она стала победительницей, так что вскоре королева официально назначит ее. Ее предшественник Борис Джонсон передал ей ключи от кабинета и высказал некоторые просьбы. Посол Вадим Пристайко в эфире телемарафона рассказал подробности.
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Так, Борис Джонсон, обращаясь к новому премьер-министру, попросил о развитии трех направлений работы. Среди них – поддержка Украины.
В своей речи, когда он передавал ключи от Даунинг-стрит, 10 Лиз Трасс, он сказал: "Я тебя прошу, три вопроса: во-первых, продолжай взаимодействие с Соединенными Штатами, это критически важно. Надо способствовать объединению партий и – нужно помогать Украине". Эти три вопроса, которые он постоянно высказывал,
– отметил посол.
В свою очередь Лиз Трасс, отвечая Джонсону, сказала, что ценит ту часть, которую он сделал на посту премьера. В частности, то, как отстаивал украинских друзей.
По словам посла, это чувство передачи и приема информации было очень важно и интересно наблюдать.
Лиз Трасс новый премьер Британии: коротко
- 5 сентября в Великобритании объявили результаты выборов главы Консервативной партии, а соответственно и главы правительства страны. Большинство голосов получила Лиз Трасс, которая в правительстве Бориса Джонсона являлась главой Министерства иностранных дел.
- Новая глава британского правительства Лиз Трасс четко декларировала: пойдет по тому пути, что и экс-премьер Борис Джонсон. Кроме того, ранее политик заявляла о готовности применить ядерное оружие в случае более существенных угроз.
- Британский лидер отметила, что первым человеком, которому она позвонит после победы, будет Владимир Зеленский. Кроме того, она поделилась намерениями посетить Украину.
- Президент Украины заявил, что ждет начала сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании госпожой Лиз Трасс.
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