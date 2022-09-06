Как Джонсон передавал Трасс ключи от кабинета премьера: Пристайко рассказал интересные подробности

5 сентября в Великобритании объявили новую главу правительства. Ею стала Лиз Трасс, ранее возглавлявшая Министерство иностранных дел.

Как Джонсон передавал Трасс ключи от кабинета премьера

46-летняя политик была главной претенденткой на пост нового руководителя британского правительства, и 5 сентября она стала победительницей, так что вскоре королева официально назначит ее. Ее предшественник Борис Джонсон передал ей ключи от кабинета и высказал некоторые просьбы. Посол Вадим Пристайко в эфире телемарафона рассказал подробности.

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Так, Борис Джонсон, обращаясь к новому премьер-министру, попросил о развитии трех направлений работы. Среди них – поддержка Украины.

В своей речи, когда он передавал ключи от Даунинг-стрит, 10 Лиз Трасс, он сказал: "Я тебя прошу, три вопроса: во-первых, продолжай взаимодействие с Соединенными Штатами, это критически важно. Надо способствовать объединению партий и – нужно помогать Украине". Эти три вопроса, которые он постоянно высказывал,

– отметил посол.

В свою очередь Лиз Трасс, отвечая Джонсону, сказала, что ценит ту часть, которую он сделал на посту премьера. В частности, то, как отстаивал украинских друзей.

По словам посла, это чувство передачи и приема информации было очень важно и интересно наблюдать.

Лиз Трасс новый премьер Британии: коротко

5 сентября в Великобритании объявили результаты выборов главы Консервативной партии, а соответственно и главы правительства страны. Большинство голосов получила Лиз Трасс, которая в правительстве Бориса Джонсона являлась главой Министерства иностранных дел.

Новая глава британского правительства Лиз Трасс четко декларировала: пойдет по тому пути, что и экс-премьер Борис Джонсон. Кроме того, ранее политик заявляла о готовности применить ядерное оружие в случае более существенных угроз.

Британский лидер отметила, что первым человеком, которому она позвонит после победы, будет Владимир Зеленский. Кроме того, она поделилась намерениями посетить Украину.

Президент Украины заявил, что ждет начала сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании госпожой Лиз Трасс.

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