Трасс выполнила обещание: Зеленский пообщался по телефону с новым британским премьером

Новая глава британского правительства Лиз Трасс выполнила свое обещание и после избрания позвонила Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил Владимир Зеленский. Он отметил, что пригласил премьера в Украину и обсудил дальнейшую оборонную и экономическую поддержку.

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Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Пригласил ее в Украину. Поблагодарил народ Британии за лидерскую оборону и экономическую поддержку Украины,

– отметил президент.

Отметим, что именно это Лиз Трасс во время последнего тура дебатов обещала, что Зеленский будет первым, кому она позвонит после своего назначения. Следовательно, обещание Трасс выполнила.

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О чем говорили Трасс и Зеленский

Детали разговора с Трасс президент рассказал во время традиционного обращения к украинцам, где подчеркнул, что сегодняшний разговор – большая честь для Украины.

Только что говорил с новым премьер-министром Великобритании госпожой Лиз Трасс. Это был первый разговор в новом статусе с иностранным лидером – и это большая честь для Украины. Я поздравил госпожу премьер-министра с началом работы в должности и чувствую, что мы сможем построить глубокие и результативные отношения,

– отметил президент.

Зеленский отметил, что время, когда премьер-министр начинает работу, очень сложное – "российский энергетический шантаж, попытка россии дестабилизировать политическую ситуацию в Европе". В то же время, как подчеркнул президент, "сохраняя наше единство, работая в полной координации, мы и это можем преодолеть".

Лидеры обсудили, как усилить давление на россию и увеличить оборонную поддержку нашего государства.

Услышал очень важные слова и о нашем сотрудничестве, и о будущих гарантиях безопасности для Украины, и о восстановлении нашего государства. Очень важно, что Великобритания будет сохранять лидерскую роль в консолидации свободного мира и защите свободы,

– резюмировал Зеленский.

К слову, Владимир Зеленский сегодня также провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. С ним тоже обсуждали усиление санкционного давления на россию, новую оборонную и макрофинансовую помощь Украине.

"Насыщенная осень": Великобритания готовится активно поддерживать Украину

К слову, госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симонс ответила на твит Владимира Зеленского лаконичным, но четким сообщением.

"Готовимся к насыщенной осени", – отметила Мелинда Симонс.

Политики поздравляют нового премьера и вспоминают об Украине

5 сентября Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании. Трасс непоколебима в своих взглядах по поводу войны в Украине и неоднократно заявляла, что будет поддерживать украинский народ в противостоянии российской агрессии.

Президент США Джо Байден поздравил Трасс с новой должностью и упомянул об Украине. В частности, политик ожидает углубления отношений между Вашингтоном и Лондоном, а также продолжения поддержки Украины в войне с россией.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что с назначением Трасс на должность партнерство между государствами будет только расти. Он поздравил политика с важным назначением.

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