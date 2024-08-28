Из-за огневого контроля украинских дронов: России пришлось перекрыть Курскую трассу

Россияне вынуждены были закрыть важную логистическую артерию между такими городами, как Курск и Рыльск. Собственно, из-за систематических атак со стороны FPV-дронов.

Вражеский "военкор" Романов заявил о массированном использовании Украиной беспилотников для атак на транспортные средства на трассе Курск – Рыльск, что привело к ее закрытию. Эта дорога является жизненно важной для российских войск в регионе, – информирует 24 Канал.

Смотрите также "Выглядел, как клоун": зачем Путин откровенно унижается перед Кадыровым

Российская трасса под контролем дронов

Романов в своем сообщении от 27 августа отметил, что именно "плотные атаки" украинских дронов вызвали закрытие трассы для гражданского транспорта.

Он также выразил недовольство относительно нелепости российского командования, которое не смогло предвидеть такое очевидное развитие событий.

О необходимости эвакуации гражданского населения из Рыльска и Льгова в связи с быстрым блокированием трассы – автор канала говорил еще 18 августа. Но е*аные аватары думать наперед не умеют по своей природе,

– жаловался пропагандист.

Украинские аналитики говорят, что интенсивность применения FPV-дронов на этом участке не является случайной. Трасса Курск – Рыльск играет ключевую роль в логистике российских военных, которые пытаются противостоять украинскому наступлению в регионе.

В частности, ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказывал 24 Каналу, что соответствующая трасса Е-38 – это линия прикрытия и она будет под огневым контролем.

Где расположена трасса между Курском и Рыльском в России: смотрите на карте от Google maps