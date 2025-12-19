Прилеты по мосту, перекрыта трасса Одесса – Рени: все о массированных атаках по Маякам

В четверг, 18 декабря, российские военные атаковали дроном мост вблизи села Маяки в Одесской области. Ночью следующего дня враг продолжил бить "Шахедами", а днем туда прилетела баллистика.

Из-за обстрелов и их последствий движение по трассе "Одесса – Рени" временно остановили. 24 Канал собрал все, что сейчас известно о ситуации.

Что известно о попадании дрона в автомобиль?

В четверг, 18 декабря, вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль, который двигался по мосту. В машине была женщина с тремя детьми.

Она получила тяжелые травмы и умерла в карете скорой помощи. Детей госпитализировали с телесными повреждениями и острой стрессовой реакцией.

Тогда председатель Одесской ОГА сообщил, что россияне уже трижды атаковали этот участок, и попросил водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана, что возле села Маяки.

Зачем противник атакует Маяки?

К слову, 14 декабря враг массированно атаковал "Шахедами" мост в Затоке, теперь под ударом Маяки. Ситуацию прокомментировал глава Центра радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Они (россияне – 24 Канал) пытаются таким образом отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области. А это выход к логистике на Дунае,

– подчеркнул эксперт.

Уже ночью 19 декабря, по его словам, по мосту в Маяках прилетело 10 "Шахедов", а днем – баллистика. Причем заряд был кассетный, чтобы навредить гражданским в очереди возле объекта и ремонтникам.

Олег Кипер рассказал, что работы по ликвидации последствий продолжаются, а любая публичная коммуникация может привести к повторным ударам не только по инфраструктуре, но и по людям.

Чиновник призвал не публиковать в сети информацию о ремонте моста и альтернативных маршрутах передвижения.

Какая ситуация на трассе и госгранице?

Из-за массированной российской атаки трассу "Одесса – Рени" временно перекрыли. По состоянию на вечер 19 декабря по автомобильной дороге М-15 прекращено движение грузового транспорта.

Министерство развития общин и территорий совместно с местными властями и компетентными органами сейчас прорабатывает возможные варианты для обеспечения альтернативного транспортного сообщения в регионе.

Это касается пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков, которые обеспечивают сообщение региона с пунктами пропуска на границе и дунайским направлением,

– отметил Алексей Кулеба.

Власти работают над обеспечением альтернативных маршрутов для транспорта юга Украины. Перенаправление осуществляется с учетом ситуации с безопасностью и пропускной способности дорожной сети.

Движение к пунктам пропуска и населенным пунктам в западной части Одесской области пока не осуществляется, в частности к:

"Паланка – Маяки – Удобное";

"Рени – Джурджулешты";

"Табаки – Мирное";

"Виноградовка – Вулканешты";

"Малоярославец – Чадыр-Лунга 1";

"Августовское – Бессарабьяска";

"Новые Трояны – Чадыр-Лунга";

"Староказачье – Тудора";

"Орловка – Исакча.

Минразвития находится на связи с компетентными органами Молдовы для перенаправления транспортных средств на доступные пункты пропуска. К слову, на границе в Винницкой области фиксируют перегрузку на "Могилев-Подольский – Отач".

Грузовикам, которые планировали пересечение границы через пункты пропуска в Одесской области и перенаправляются на альтернативные пункты, необходимо внести изменения в таможенной декларации и зарегистрироваться в Системе "еЧерга" на необходимый пункт пропуска.

Перевозчикам пассажиров, которые осуществляют выезд в Молдову, необходимо выбрать соответствующий пункт пропуска при регистрации в "еЧерге". В случае отсутствия разрешения на регулярный маршрут через эти пункты пропуска для регистрации можно воспользоваться одноразовым разрешением или бортовым журналом Interbus.